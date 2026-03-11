Ильхам Алиев: Наши двусторонние отношения с Европейским союзом успешно развиваются

«Мы придаем большое значение вашему (Антониу Кошты — ред.) визиту, и я уверен, что он внесет большой вклад в развитие наших двусторонних отношений. Они успешно развиваются, особенно в последнее время. У нас очень активный диалог».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы по итогам встречи с Президентом Совета Европейского союза Антониу Коштой.

Глава государства отметил, что мы находимся на очень активном этапе нашего сотрудничества.