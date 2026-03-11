 Осуществлен первый авиарейс по маршруту Стамбул–Ереван | 1news.az | Новости
Осуществлен первый авиарейс по маршруту Стамбул–Ереван

First News Media19:00 - Сегодня
Осуществлен первый авиарейс по маршруту Стамбул–Ереван

Авиакомпания Turkish Airlines начала выполнять рейсы по маршруту Стамбул – Ереван – Стамбул.

Oб этом говорится в сообщении пресс-службы международного аэропорта «Звартноц» в Facebook.

«Сегодня в международный аэропорт «Звартноц» прибыл стартовый рейс авиакомпании «Turkish Airlines» из международного аэропорта Стамбула», - отмечается в сообщении.

В церемонии встречи рейса приняли участие заместитель председателя Комитета гражданской авиации РА Степан Паяслян, директор и главный менеджер ЗАО «Армения» Международные аэропорты» Марсело Венде, вице-президент по продажам (Восточная Европа) Хусеин Озбек и генеральный директор по Грузии и Армении авиакомпании «Turkish Airlines» Кенан Индже.

Рейсы по маршруту Стамбул–Ереван–Стамбул будут выполняться ежедневно, а начиная с 14 мая частота полетов увеличится до 10 раз в неделю, и с 15 июня — до 14 раз в неделю.

