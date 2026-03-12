В Азербайджане создание материалов с помощью ИИ без разрешения человека будет наказываться законом

Материалы, созданные с помощью искусственного интеллекта без согласия человека, будут подлежать уголовной ответственности.

Это положение отражено в предложенных изменениях к Закону «Об информатизации и защите информации», которые сегодня обсуждались на совместном заседании комитета по правовой политике и государственному строительству и комитета по правам человека Милли Меджлиса, сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo.az.

Согласно проекту, использование изображения или голоса человека без его согласия для создания с помощью технологий искусственного интеллекта или специальных программ фото-, видео- или аудиоматериалов, не отражающих реальность, а также порнографического или сексуального содержания, будет создавать уголовную ответственность.

Материалы, созданные с помощью технологий искусственного интеллекта, при массовом демонстрировании должны быть снабжены ясно видимой маркировкой, указывающей, что они были подготовлены с использованием таких технологий.