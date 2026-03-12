ЦАХАЛ заявил об атаке на объект атомной программы Ирана в Тегеране

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждает, что нанесла удар по еще одному объекту иранской атомной программы в ходе атак по Тегерану в последние дни.

"В рамках серии ударов, нанесенных в последние дни в Тегеране, ВВС Израиля атаковали еще один объект иранской ядерной программы - комплекс "Талеган", который использовался для развития критически важных возможностей для разработки ядерного оружия", - утверждается в заявлении армейской пресс-службы.

"Этот удар является частью серии операций <...>, направленных на дальнейшее ослабление ядерных амбиций иранского режима", - заявили в ЦАХАЛ.

Источник: ТАСС