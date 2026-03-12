Бывший генсек ЛАГ: В XXI веке меняется значение глобальной безопасности

Прежнее значение глобальной безопасности в XXI веке меняется. Именно поэтому мы собрались на Глобальном Бакинском форуме для проведения дискуссий.

Это связано с углублением социальной, экономической и политической фрагментации между Глобальным Севером и Глобальным Югом. Страны Глобального Юга сталкиваются с многочисленными сложными вызовами, что создает условия для того, чтобы вопросы глобальной безопасности стали еще более сложными и многоаспектными.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал бывший генеральный секретарь Лиги арабских государств, экс-министр иностранных дел Египта Амр Муса на панельной дискуссии «Глобальная безопасность и баланс сил: уважение международного права – новые вопросы, новые вызовы», проходящей в рамках XIII Глобального Бакинского форума.

«Когда задумываешься о глобальной безопасности, возникает главный вопрос: «Как следует определять позицию Глобального Юга и стратегические шаги в отношении этого региона?». Считаю важным прояснить роль вопросов безопасности в формировании нового глобального порядка. Таким образом, мы сможем добиться полного определения концепции глобальной безопасности», - подчеркнул Амр Муса.