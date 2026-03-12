 «Нет ничего лучше мира». Концепция Алиева как основа региональной безопасности на фоне мировых конфликтов | 1news.az | Новости
«Нет ничего лучше мира». Концепция Алиева как основа региональной безопасности на фоне мировых конфликтов

Фарида Багирова16:45 - Сегодня
Мирный, стабильный, безопасный и процветающий - именно таким видит Азербайджан будущее Южного Кавказа, и именно эта стратегическая цель сегодня все отчетливее прослеживается во внешней политике Баку.

Для Азербайджана мир - отнюдь не абстрактное понятие, а ключевая цель и осознанный стратегический выбор. Страна, которая долгие годы жила в условиях конфликта, сегодня делает ставку на формирование новой региональной реальности, где приоритетами становятся сотрудничество, экономическая интеграция и взаимная безопасность.

То, насколько высока цена мира для государств, прошедших через войну, ярко иллюстрируют слова Президента Ильхама Алиева: «Поверьте, мы знаем, что такое жить в условиях войны или находиться в состоянии войны. Поэтому такие страны, как наша, ценят мир, возможно, больше, чем любые другие».

Эту мысль глава государства озвучил 11 марта, выступая совместно с главой Совета Европейского Союза Антониу Коштой с заявлениями для прессы.

Особую значимость нынешнему этапу придает тот факт, что мир на Южном Кавказе – это относительно новая, но уже ощутимая реальность. Азербайджанский лидер отдельно остановился на этом: «Мы живем в мире всего семь месяцев. Наша независимость была восстановлена в 1991 году, и только семь месяцев мы живем в мире».

«Но мы уже чувствуем преимущества этого, и я уверен, что мир с Арменией будет вечным», - подчеркнул он.

При этом Баку рассматривает мир не только как политическое соглашение с Арменией, но и как основу для практического сотрудничества. В этом контексте Президент Азербайджана напомнил: «Мы уже начали торговлю. Мы начали поставки важнейших нефтепродуктов в республику. Мы сняли все ограничения на транзит грузов из других стран в Армению через территорию Азербайджана».

Важно отметить, что инициатива по практическому наполнению мирной повестки исходит именно от Азербайджана – конкретные жесты Баку, демонстрируя его добрую волю и приверженность миру, носят не просто декларативный, а прагматичный и прикладной характер. Именно решения азербайджанского руководства оказывают прямое и ощутимое влияние на экономическую стабильность Армении, открывая ей доступ к критически важным ресурсам и формируя условия для укрепления своей экономической устойчивости. С конца прошлого года Армения получает жизненно необходимые грузы по наиболее удобному и экономически эффективному маршруту: зерно - прямым транзитом через азербайджанскую территорию, нефтепродукты - непосредственно из Азербайджана. Эти конкретные шаги отражают стратегическую приверженность Баку миру на практике.

«И это еще раз демонстрирует нашу твердую политическую волю, поскольку мы добились мира не только на бумаге – документ был парафирован двумя странами, – но и на земле. Это также важно, поскольку порой документы так и остаются на бумаге долгое время», - заявил Ильхам Алиев.

Процессы последнего времени подтверждают – при искренней политической воле сторон мир реален. «В нашем случае с момента последнего кровопролитного военного столкновения с Арменией в сентябре 2023 года до установления мира в августе 2025 года прошло менее двух лет. И я думаю, что это лучший показатель того, что нации и народы могут примириться, если обе стороны продемонстрируют политическую волю и приверженность миру. Нет ничего лучше мира», - так говорит об этом Президент Азербайджана.

В нынешних условиях глобальной нестабильности, когда войны, конфликты и кризисы затрагивают разные регионы мира, заявления главы Азербайджанского государства обретают стратегический смысл. Они показывают, что мир на Южном Кавказе способен стать примером для международного сообщества - ценностью, которую следует беречь и развивать.

Азербайджан сегодня стремится превратить достигнутый мир в основу долгосрочного регионального сотрудничества. При этом акцент делается на комплексный подход - торговля, транзит и энергетика, развитие транспортной инфраструктуры и гуманитарные контакты, включая активное участие гражданского общества.

Все эти направления выступают инструментами укрепления стабильности и доверия - ключевых элементов мирной и созидательной повестки. Таким образом, мир перестает быть лишь дипломатической риторикой и превращается в стратегию устойчивого развития региона.

«Нет ничего лучше мира». Концепция Алиева как основа региональной безопасности ...

