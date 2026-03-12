 Азербайджан будет сотрудничать с ОАЭ в области обмена правительственным опытом | 1news.az | Новости
Азербайджан будет сотрудничать с ОАЭ в области обмена правительственным опытом

15:07 - Сегодня
Утвержден "Меморандум о взаимопонимании между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов о сотрудничестве в области обмена правительственным опытом".

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.

Согласно указу, после вступления Меморандума о взаимопонимании в силу Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана обеспечит выполнение его положений, а Министерство иностранных дел направит правительству ОАЭ уведомление о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления Меморандума о взаимопонимании в силу.

