Азербайджан будет сотрудничать с ОАЭ в области обмена правительственным опытом

Утвержден "Меморандум о взаимопонимании между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов о сотрудничестве в области обмена правительственным опытом".

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.

Согласно указу, после вступления Меморандума о взаимопонимании в силу Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана обеспечит выполнение его положений, а Министерство иностранных дел направит правительству ОАЭ уведомление о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления Меморандума о взаимопонимании в силу.