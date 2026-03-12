ГЭЦ объявил результаты экзамена в магистратуру

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил итоговые результаты вступительного экзамена (I попытка) в магистратуры высших учебных заведений, проведенного 15 февраля.

Как сообщает Report со ссылкой на ГЭЦ, наивысший показатель среди всех участников экзамена продемонстрировал один абитуриент, набравший 96 баллов из возможных 100.

В целях рассмотрения обращений, касающихся экзаменационных результатов, ГЭЦ запускает апелляционный процесс начиная с 17 марта.

Абитуриенты, желающие обратиться в апелляционную комиссию, должны пройти регистрацию, заполнив электронное заявление, которое будет размещено на сайте ГЭЦ с 10:00 13 марта до 17:00 15 марта.

Лица, не прошедшие регистрацию в установленные сроки, утратят право на подачу апелляционного обращения.

Регистрация для участия во второй попытке вступительного экзамена в магистратуру будет открыта с 1 по 14 апреля 2026 года. Сам экзамен запланирован на 17 мая.