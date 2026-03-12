ИИ-контент без маркировки будет штрафоваться: Новые правила в Азербайджане

В Азербайджане запрещается распространение фото-, видео- или аудиоматериалов, созданных с помощью технологий искусственного интеллекта, без соответствующей маркировки.

Это положение отражено в предложенных изменениях к Кодексу об административных правонарушениях, которые сегодня обсуждались на совместном заседании комитета по правовой политике и государственному строительству и комитета по правам человека Милли Меджлиса, сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo.az.

Согласно проекту, за сознательное распространение фото-, видео- или аудиоматериалов, созданных с использованием технологий искусственного интеллекта, без ясно видимой маркировки, указывающей на использование таких технологий, в СМИ, при массовой демонстрации, в интернет-ресурсах или в телекоммуникационных сетях, будет налагаться штраф в размере от 80 до 100 манатов.

Под маркировкой понимаются автоматические пометки, создаваемые технологиями искусственного интеллекта, а также визуальные, звуковые или текстовые отметки, добавленные к материалу.