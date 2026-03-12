В Азербайджане водятся штрафы за телесные наказания детей

В Азербайджане меняются правила применения телесных наказаний к детям.

Это отражено в предложенных изменениях в Кодекс об административных правонарушениях, которые сегодня обсуждались на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству и по правам человека, сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo.az.

Согласно проекту, штраф в размере двухсот манатов будет налагаться на родителей (или лиц, их заменяющих), а также на работников образовательных, медицинских, социальных, спортивных, культурных и досуговых учреждений, а также пенитенциарных учреждений, которые осуществляют контроль за детьми, за применение к ребенку телесного наказания, то есть, за физическое и/или психологическое насилие над ребенком с целью воспитания или в качестве дисциплинарной меры.