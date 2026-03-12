За создание этого с помощью ИИ в Азербайджане грозит до 7 лет тюрьмы

В Азербайджане лица, создающие материалы сексуального характера с помощью искусственного интеллекта, будут приговорены к лишению свободы на срок до 7 лет.

Это положение отражено в предложенных изменениях к Уголовному кодексу, которые сегодня обсуждались на совместном заседании комитета по правовой политике и государственному строительству и комитета по правам человека Милли Меджлиса, сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo.az.

Согласно проекту, лицо, создающее с использованием технологий искусственного интеллекта или специальных программ фото-, видео- или аудиоматериалы порнографического или сексуального характера с использованием изображения или голоса человека без его согласия, либо распространяющее такие материалы в СМИ, в интернете или в телекоммуникационных сетях, будет наказано лишением свободы на срок от 3 до 7 лет.