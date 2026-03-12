В работе социальной сети Telegram произошел глобальный сбой

В работе Telegram произошел глобальный сбой.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector и detector404.

Жалобы поступают от пользователей из разных стран мира.

Неполадки зафиксированы, среди прочего, в России, США, Нидерландах, Великобритании, Норвегии, Германии, Казахстане и Беларуси. Большая часть жалоб касается работы мобильного приложения и проблем с отправкой сообщений.

По данным detector404, только за последний час на работу мессенджера поступили 5,2 тыс. жалоб. В целом за последние 24 часа их стало более 10 тысяч.

Между тем 11 марта пользователи из разных стран также жаловались на неполадки Telegram.

Напомним, что в феврале масштабный сбой произошел в работе видеохостинга YouTube, сервисов Google, сети доставки контента и облачной безопасности Cloudflare. Неполадки наблюдались в США и некоторых странах Европы.