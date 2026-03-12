Российский посол поблагодарил Азербайджан за транзит гумпомощи РФ для Ирана

Несколько дней назад состоялся телефонный разговор между президентами России и Ирана.

В ходе него Президент России Владимир Путин по просьбе иранской стороны дал распоряжение поставлять медикаменты в Иран.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил посол России в нашей стране Михаил Евдокимов в интервью журналистам в Лянкяранском международному аэропорту.

«Хочу сказать, что просьба к азербайджанской стороне, чтобы самолет с медикаментами был принят в Азербайджане, была рассмотрена, и решение было принято уважаемым Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым за один час. Большое спасибо азербайджанской стороне. Вы видите, как все прекрасно организовано. Нам приятно, что 13 тонн медикаментов сегодня будут доставлены в Иран», - добавил он.