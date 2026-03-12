 Суд отказал в смягчении меры пресечения Кямрану Асадову | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

Суд отказал в смягчении меры пресечения Кямрану Асадову

First News Media16:38 - Сегодня
Суд отказал в смягчении меры пресечения Кямрану Асадову

Состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу, связанному с незаконным проносом технических устройств на выпускные и вступительные экзамены.

Как сообщает АПА, сегодня на процессе в Гянджинском городском суде под председательством судьи Эльчина Мамедова адвокат Кямрана Асадова ходатайствовал об изменении меры пресечения в отношении его подзащитного на домашний арест в связи с состоянием здоровья последнего.

Защитник заявил, что нет никаких оснований для содержания Асадова под стражей, отметив, что в данном деле ответственность несут также абитуриенты и их родители.

Суд не удовлетворил ходатайство.

Процесс продолжится 9 апреля.

Поделиться:
252

Актуально

Мнение

«Нет ничего лучше мира». Концепция Алиева как основа региональной безопасности ...

Политика

Хикмет Гаджиев: Азербайджан последовательно поддерживает многосторонность

Общество

Самолет МЧС России совершил посадку в Лянкяране - ФОТО

Политика

Азербайджан будет сотрудничать с ОАЭ в области обмена правительственным опытом

Общество

Российский посол поблагодарил Азербайджан за транзит гумпомощи РФ для Ирана

Суд отказал в смягчении меры пресечения Кямрану Асадову

Посол Ирана поблагодарил Азербайджан за поддержку в доставке гумпомощи из РФ

В Азербайджане впервые запускается масштабная культурная гастрольная программа

Выбор редактора

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Новости для вас

Возобновлены рейсы Баку-Нахчыван-Баку - ОБНОВЛЕНО

В Баку пропала молодая девушка - ФОТО

Погода на вторник: В Баку ожидаются небольшие осадки

Стало известно, кто представит Азербайджан на «Евровидении 2026» - ВИДЕО

Последние новости

Верховный лидер Ирана заявил о вере в дружбу с соседями

Сегодня, 17:34

Верховный лидер Ирана пообещал без колебания отомстить за кровь мучеников

Сегодня, 17:30

Испания и НАТО: причины возможного пересмотра членства

Сегодня, 17:28

Хикмет Гаджиев: Азербайджан представил уникальную модель в сфере мира и безопасности

Сегодня, 17:22

Российский посол поблагодарил Азербайджан за транзит гумпомощи РФ для Ирана

Сегодня, 16:50

«Нет ничего лучше мира». Концепция Алиева как основа региональной безопасности на фоне мировых конфликтов

Сегодня, 16:45

Суд отказал в смягчении меры пресечения Кямрану Асадову

Сегодня, 16:38

Хикмет Гаджиев: Азербайджан не рассчитывает на то, что международные организации будут решать его проблемы

Сегодня, 16:33

Посол Ирана поблагодарил Азербайджан за поддержку в доставке гумпомощи из РФ

Сегодня, 16:30

Хикмет Гаджиев: Азербайджан последовательно поддерживает многосторонность

Сегодня, 16:28

Бывший генсек ЛАГ: В XXI веке меняется значение глобальной безопасности

Сегодня, 16:20

ООН: Более 3 млн жителей Ирана покинули свои дома из-за эскалации на Ближнем Востоке

Сегодня, 16:10

В работе социальной сети Telegram произошел глобальный сбой

Сегодня, 16:00

В Азербайджане впервые запускается масштабная культурная гастрольная программа

Сегодня, 15:50

В Азербайджан в феврале реадмиссирован 41 человек

Сегодня, 15:42

Самолет МЧС России совершил посадку в Лянкяране - ФОТО

Сегодня, 15:28

ГЭЦ объявил результаты экзамена в магистратуру

Сегодня, 15:25

ИИ-контент без маркировки будет штрафоваться: Новые правила в Азербайджане

Сегодня, 15:20

Ереван отказался от российской гуманитарной помощи

Сегодня, 15:10

Азербайджан будет сотрудничать с ОАЭ в области обмена правительственным опытом

Сегодня, 15:07
Все новости
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС
1news TV

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

В последние годы тревожные события, о которых раньше мы слышали лишь из зарубежных новостей, стали происходить и в нашем обществе.24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50