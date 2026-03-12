Суд отказал в смягчении меры пресечения Кямрану Асадову

Состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу, связанному с незаконным проносом технических устройств на выпускные и вступительные экзамены.

Как сообщает АПА, сегодня на процессе в Гянджинском городском суде под председательством судьи Эльчина Мамедова адвокат Кямрана Асадова ходатайствовал об изменении меры пресечения в отношении его подзащитного на домашний арест в связи с состоянием здоровья последнего.

Защитник заявил, что нет никаких оснований для содержания Асадова под стражей, отметив, что в данном деле ответственность несут также абитуриенты и их родители.

Суд не удовлетворил ходатайство.

Процесс продолжится 9 апреля.