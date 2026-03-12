 В Азербайджане впервые запускается масштабная культурная гастрольная программа | 1news.az | Новости
В Азербайджане впервые запускается масштабная культурная гастрольная программа

Феликс Вишневецкий15:50 - Сегодня
В Азербайджане впервые будет реализована масштабная культурная гастрольная программа, охватывающая Баку и регионы страны.

Начиная с этого месяца по инициативе и при организации Министерства культуры АР будет реализована масштабная культурная гастрольная программа с участием ведущих художественных коллективов страны, которая охватит Баку и регионы, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Минкультуры.

Проект реализуется как первая системная культурная гастрольная инициатива, объединяющая столицу и регионы в рамках единой программы и охватывающая широкую географию по всей стране. Напомним, что первые мероприятия проекта стартовали ещё в конце 2025 года.

Основная цель инициативы - формирование единого культурного пространства по всей стране, дальнейшее оживление культурной жизни в регионах и расширение доступа граждан к высококлассным образцам искусства.

Проект также направлен на укрепление культурных связей между столицей и регионами, более широкое представление национального искусства в регионах и активное вовлечение молодёжи в культурную жизнь.

В рамках гастрольной программы в различных городах и районах Азербайджана планируется представить около 30 концертных и художественных программ. К реализации проекта предполагается привлечь около 1200 артистов и представителей творческих коллективов, что свидетельствует о широком масштабе инициативы и её охвате большой аудитории по всей стране.

В рамках программы художественные коллективы Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева, Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, Дворца Гейдара Алиева, Международного центра мугама, Азербайджанского государственного театра песни имени Рашида Бейбутова, а также Гянджинской государственной филармонии имени Фикрета Амирова выступят с концертными программами в различных регионах страны.

Зрителям будут представлены избранные образцы симфонической и камерной музыки, мугама, музыки народных инструментов, а также хорового и танцевального искусства. Программа имеет особое значение с точки зрения сохранения классического музыкального наследия, популяризации национальных музыкальных традиций и донесения современной исполнительской культуры до широкой аудитории.

Планируется, что гастрольные туры охватят Баку, Нахчыванскую Автономную Республику, Агдам, Лачин, Гянджу, Мингячевир, Лянкяран, Сумгайыт, Губу, Хачмаз, Шеки, Габалу, Загаталу, Балакен, Сабирабад, Шамаху и другие города и районы страны.

Проект также будет способствовать расширению сотрудничества с региональными культурными учреждениями и творческими коллективами, развитию обмена опытом и формированию новых творческих платформ.

Кроме того, программа позволит более эффективно организовать досуг зрителей, повысит культурную привлекательность регионов и даст дополнительный импульс развитию внутреннего культурного туризма.

Отметим, что данная инициатива реализуется в соответствии с одним из приоритетных направлений, определённых в рамках концепции «Азербайджанская культура - 2040» - расширением доступности культуры в регионах и формированием единой культурной экосистемы по всей стране.

Госкомтаможни оштрафовал Эльчина Гулиева на 300 манатов

