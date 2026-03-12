 Испания и НАТО: причины возможного пересмотра членства | 1news.az | Новости
Испания и НАТО: причины возможного пересмотра членства

First News Media17:28 - Сегодня
Вчерашние заявления президента США Дональда Трампа снова привлекли внимание к о роли Испании в НАТО. Американский лидер обвинил Мадрид в недостаточном вкладе в оборону альянса и пригрозил разрывом торговых отношений.

«Они очень плохо действуют на НАТО. Их защищают, а они не хотят вносить свой справедливый взнос (в коллективную оборону альянса. — Прим. ред.). И они так действовали многие годы», — сказал глава Белого дома.

Трамп обвинил испанские власти в безучастности в разрешении вопросов, которые есть у Вашингтона к Мадриду, заявив, что США полностью прекращают торговлю с Испанией.

Эти заявления вновь подняли вопрос о роли Испании в альянсе и о том, возможен ли в принципе выход страны из НАТО.

В последние недели вопрос о возможном выходе Испании из НАТО вновь стал предметом активных обсуждений внутри страны. Политические партии и общественные движения разделились на два лагеря: одни выступают за сохранение участия в альянсе, другие призывают пересмотреть членство Испании, ссылаясь на экономические и военные обязательства. Исторически сложившийся скептицизм к НАТО также усиливает эти настроения. С момента вступления страны в альянс часть общества выражала недовольство иностранным военным присутствием и расходами на коллективную оборону.

«В Podemos(левая политическая партия в Испании) мы продолжаем требовать от правительства Испании закрытия американских военных баз на территории нашей страны, выхода из НАТО или, по крайней мере, проведения референдума о выходе из альянса, чтобы испанские граждане могли сами принять решение», — заявил представитель партии Пабло Фернандес.

Несмотря на долгосрочное членство Испании в НАТО, существует ряд факторов, которые теоретически могут привести к пересмотру позиции страны. Политическая нестабильность-частые смены правительств или коалиций-создает почву для пересмотра внешнеполитического курса усиления влияния партий, выступающих против НАТО. В случае кризиса или радикальной смены власти эти силы могут добиваться пересмотра членства в альянсе.

Разногласия с США также оказывают влияние на испанскую позицию. Поскольку исторически в НАТО США играют ведущую роль, их решения-в том числе использование испанских военных баз или давление на увеличение расходов на оборону-вызывают недовольство в Мадриде и среди части политиков, что периодически становится предметом острых обсуждений.

Наконец финансовые обязательства Испании в альянсе остаются болезненным вопросом. Страна обязана тратить минимум 2% ВВП на оборону и во время экономических трудностей эти расходы становятся крайне непопулярными среди населения и политических партий. Финансовая нагрузка очень часто используется оппозиционными силами, как аргумент в пользу пересмотра членства.

Все эти факторы создают условия, которые теоретически могут подтолкнуть Мадрид к рассмотрению выхода из НАТО, хотя на практике такой сценарий маловероятен.

Выход Испании из НATO мог бы серьёзно повлиять на структуру альянса. Страна является членом НАТО с 1982 года и за это время одним из крупных европейских союзников альянса для Испании остаются США. Потеря Мадрида может ослабить политическое единство альянса и станет примером для других членов, недовольных своими обязательствами. Кроме того, это вызовет юридические и организационные сложности, связанные с перераспределением ответственности в комитетах альянса.

Особое значение страна имеет для южного фланга альянса. Географически она обеспечивает стратегический контроль над Средиземным морем, расположением маршрутов через Гибралтар и западным побережьем Африки. Испания служит защитным щитом для Европы в случае кризисов на Ближнем Востоке и Северной Африке, а её возможный выход ослабит контроль альянса над южными регионами и снизит возможности по быстрой переброске войск и техники.

Испанские военные базы играют ключевую роль в логистике и оперативной деятельности НАТО. Здесь расположены американские и многонациональные военные базы, включая военно-морские и авиационные, которые используются для операций альянса. Стратегическое расположение страны делает её важной для транспортировки войск и техники, наблюдения и разведки, а также поддержки операций в Африке, Средиземноморье и Ближнем Востоке.

Юридический выход из НАТО возможен и закреплен в статье 13 Североатлантического договора. При условии, что страна официально уведомит альянс, то через год её членство прекратится. Этот процесс требует решения национального правительства и, как правило, ратификации парламентом. Кроме того, после выхода могут возникнуть вопросы по совместным программам вооружений и использованию военных баз, которые необходимо будет урегулировать.

Политические риски для Испании при этом крайне высоки. Выход из НАТО вызовет недовольство союзников, прежде всего США и ключевых стран ЕС, а также может повлечь экономические и дипломатические давление, ограничение финансирования и участия в совместных проектах. Внутри страны такой шаг спровоцирует острые дебаты, раскол общества и усиление влияния оппозиции, выступающий за сохранения членства в альянсе.

Эксперты по международной безопасности отмечают, что реализация такого шага вряд ли возможна. Так, аналитик Эсперанса Мартин подчёркивает, что «Испания была и останется надёжным членом НАТО», поскольку для выхода необходима широкая политическая и общественная поддержка, которой сегодня нет.

Вюсаля Азимзаде

