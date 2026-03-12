Хикмет Гаджиев: Азербайджан представил уникальную модель в сфере мира и безопасности

В настоящее время, когда наблюдаются неопределенность и отсутствие гибкости некоторых многосторонних институтов, такие страны, как Азербайджан, все больше ориентируются на более широкую концепцию «средней силы».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев в своем выступлении на панельной сессии «Многосторонность в кризисе: переосмысление глобального сотрудничества», проходящей в рамках XIII Глобального Бакинского форума.

По словам помощника Президента, это означает, что вместо того, чтобы ожидать других, мы выдвигаем собственную инициативу и стремимся добиться реальных результатов, объединяя страны, имеющие одинаковые взгляды, а не различные мнения по определенным темам.

Х.Гаджиев также отметил, что Азербайджан представил уникальную модель в сфере мира и безопасности. «Мы решили долгосрочный конфликт посредством комбинации военных и политических инструментов, и в результате в настоящее время в регионе фактически установлен мир. Как Армения, так и Азербайджан работают над параметрами укрепления будущей повестки мира», – добавил он.