 Боевой путь, ведущий в Шушу, историческая миссия Внутренних войск - заявление МВД | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

Боевой путь, ведущий в Шушу, историческая миссия Внутренних войск - заявление МВД

First News Media10:25 - Сегодня
Боевой путь, ведущий в Шушу, историческая миссия Внутренних войск - заявление МВД

Это фото было сделано вблизи реки Гаргарчай в дни Отечественной войны, накануне операций, проводимых в направлении города Шуша.

Запечатленный на кадрах личный состав - это военнослужащие Внутренних войск Министерства внутренних дел. Всего через несколько минут после того, как был сделан этот снимок, начнется Шушинская операция.

В связи с данной операцией пресс-служба МВД обнародовала исторические факты об изменении направления деятельности личного состава Внутренних войск, выполнявшего служебно-боевые задачи в поселке Гадрут 8 ноября 2020 года. Было подчеркнуто, что в тот день подразделению из 500 человек был дан приказ выдвинуться в направлении города Шуша для выполнения боевого задания.

Во второй половине того же дня, в вечерние часы, колонна из примерно 30 военных автомобилей начала движение в условиях дождливой погоды по горным дорогам, пролегающим через труднопроходимые и густые леса. Чтобы не привлекать внимание врага, бойцы продвигались при лунном свете, не включая фары автомобилей.

В полночь колонна попала под минометный обстрел со стороны противника, в результате чего 15 военнослужащих получили ранения. Несмотря на это, личный состав продолжил движение, не прекращая выполнения боевой задачи.

9 ноября около 07:30 утра подразделения Внутренних войск вошли в Шушу. В первую очередь они обеспечили усиление обороны и охраны города, а также выполнили другие поставленные служебно-боевые задачи.

Личный состав Внутренних войск продолжал свою служебно-боевую деятельность в Шуше до 12 октября 2023 года.

Кроме того, следует отметить, что спецназ Внутренних войск, участвовавший в боевых операциях совместно с Силами специального назначения, - а это личный состав численностью около 350 человек, дислоцированный в поселке Гадрут, - со 2 ноября также был привлечен к операциям в направлении Шуши и проявил большой героизм и отвагу при освобождении города от врага.

Бои за Шушу - одна из самых славных страниц в военной истории Азербайджана. В достижении этой победы военнослужащие Внутренних войск МВД также продемонстрировали высокое мужество, решительность и верность Родине.

Поделиться:
313

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев выступил на открытии XIII Глобального Бакинского форума - ...

Политика

Президент Ильхам Алиев: Спрос на грузы, перевозимые через Азербайджан, растёт

Общество

Сегодня - День Внутренних войск МВД Азербайджана

Политика

Президент Ильхам Алиев: Мир с Арменией существует не только на бумаге

Общество

В Азербайджане в связи с праздниками завтра будут завершены все соцвыплаты

Россия передаст 13 тонн медикаментов Ирану через Азербайджан

Приняты меры в отношении девушки, гулявшей по Баку в полуобнаженном виде - ВИДЕО

Кино на неделю: Драма «Напоминание о нем» по роману Колин Гувер и не только - ФОТО - ВИДЕО

Выбор редактора

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Новости для вас

Гражданин Ирана пообещал $50 тыс. за закладку взрывного устройства в Сангачале

В Азербайджане утвержден порядок информирования населения о ядерной угрозе

В Баку пропала молодая девушка - ФОТО

Скончалась директор Торговой палаты США в Азербайджане

Последние новости

В Азербайджане в связи с праздниками завтра будут завершены все соцвыплаты

Сегодня, 12:27

Россия передаст 13 тонн медикаментов Ирану через Азербайджан

Сегодня, 12:20

Желька Цвиянович: Мир нуждается в диалоге

Сегодня, 12:05

Моратинос: События на Южном Кавказе показывают, что даже долгие конфликты могут завершиться миром

Сегодня, 12:00

Вайра Вике-Фрейберга: Мы наблюдаем ослабление влияния принципов ООН

Сегодня, 11:57

Приняты меры в отношении девушки, гулявшей по Баку в полуобнаженном виде - ВИДЕО

Сегодня, 11:55

Кино на неделю: Драма «Напоминание о нем» по роману Колин Гувер и не только - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 11:50

Президент Ильхам Алиев: Спрос на грузы, перевозимые через Азербайджан, растёт

Сегодня, 11:43

Тедрос Гебрейесус: Мир тратит на оборону больше, чем на защиту от вирусов

Сегодня, 11:40

При поддержке Банка ABB прошел II Саммит женщин-лидеров

Сегодня, 11:37

Азер Насибов высказался о национальном отборе на «Евровидение-2026» - ФОТО

Сегодня, 11:35

Сегодня - День Внутренних войск МВД Азербайджана

Сегодня, 11:32

Цвиянович заявила о поддержке курса Азербайджана на мир и стабильность в регионе

Сегодня, 11:30

МИД Ирана подтвердил, что новый верховный лидер Моджтаба Хаменеи ранен

Сегодня, 11:25

Из Ирана в Азербайджан до сих пор эвакуировано около 2,3 тыс. человек

Сегодня, 11:22

Президент: Азербайджан будет и впредь вносить вклад в энергетическую безопасность

Сегодня, 11:20

Ильхам Алиев о росте цен на нефть и на газ: Азербайджан выступает за более сбалансированные и предсказуемые цены

Сегодня, 11:17

Президент Ильхам Алиев выступил на открытии XIII Глобального Бакинского форума - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 11:15

Президент Ильхам Алиев: Мир с Арменией существует не только на бумаге

Сегодня, 11:10

В Гяндже задержан подросток, подозреваемый в убийстве собственного отца

Сегодня, 10:55
Все новости
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС
1news TV

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

В последние годы тревожные события, о которых раньше мы слышали лишь из зарубежных новостей, стали происходить и в нашем обществе.24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50