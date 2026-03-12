Боевой путь, ведущий в Шушу, историческая миссия Внутренних войск - заявление МВД

Это фото было сделано вблизи реки Гаргарчай в дни Отечественной войны, накануне операций, проводимых в направлении города Шуша.

Запечатленный на кадрах личный состав - это военнослужащие Внутренних войск Министерства внутренних дел. Всего через несколько минут после того, как был сделан этот снимок, начнется Шушинская операция.

В связи с данной операцией пресс-служба МВД обнародовала исторические факты об изменении направления деятельности личного состава Внутренних войск, выполнявшего служебно-боевые задачи в поселке Гадрут 8 ноября 2020 года. Было подчеркнуто, что в тот день подразделению из 500 человек был дан приказ выдвинуться в направлении города Шуша для выполнения боевого задания.

Во второй половине того же дня, в вечерние часы, колонна из примерно 30 военных автомобилей начала движение в условиях дождливой погоды по горным дорогам, пролегающим через труднопроходимые и густые леса. Чтобы не привлекать внимание врага, бойцы продвигались при лунном свете, не включая фары автомобилей.

В полночь колонна попала под минометный обстрел со стороны противника, в результате чего 15 военнослужащих получили ранения. Несмотря на это, личный состав продолжил движение, не прекращая выполнения боевой задачи.

9 ноября около 07:30 утра подразделения Внутренних войск вошли в Шушу. В первую очередь они обеспечили усиление обороны и охраны города, а также выполнили другие поставленные служебно-боевые задачи.

Личный состав Внутренних войск продолжал свою служебно-боевую деятельность в Шуше до 12 октября 2023 года.

Кроме того, следует отметить, что спецназ Внутренних войск, участвовавший в боевых операциях совместно с Силами специального назначения, - а это личный состав численностью около 350 человек, дислоцированный в поселке Гадрут, - со 2 ноября также был привлечен к операциям в направлении Шуши и проявил большой героизм и отвагу при освобождении города от врага.

Бои за Шушу - одна из самых славных страниц в военной истории Азербайджана. В достижении этой победы военнослужащие Внутренних войск МВД также продемонстрировали высокое мужество, решительность и верность Родине.