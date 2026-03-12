Президент Азербайджана: Мы страдали от недостатка внимания со стороны международного сообщества
Жизнь в условиях мира – это, в целом, уникальный опыт в глобальном масштабе. Миллион человек подверглись этнической чистке.
В течение тридцати лет 20 процентов нашей территории находилось под оккупацией.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Ильхам Алиев в выступлении на церемонии открытия XIII Глобального Бакинского форума.
«Мы страдали от недостатка международного внимания и избирательности некоторых международных игроков, которые должны были заниматься этим [карабахским – ред.] конфликтом», — отметил глава государства.
