Президент Азербайджана: Мы страдали от недостатка внимания со стороны международного сообщества

Жизнь в условиях мира – это, в целом, уникальный опыт в глобальном масштабе. Миллион человек подверглись этнической чистке.

В течение тридцати лет 20 процентов нашей территории находилось под оккупацией.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Ильхам Алиев в выступлении на церемонии открытия XIII Глобального Бакинского форума.

«Мы страдали от недостатка международного внимания и избирательности некоторых международных игроков, которые должны были заниматься этим [карабахским – ред.] конфликтом», — отметил глава государства.