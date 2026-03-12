 Рамазан: Ночь предопределения - для нас и во имя нас! | 1news.az | Новости
Рамазан: Ночь предопределения - для нас и во имя нас!

First News Media10:35 - Сегодня
Рамазан: Ночь предопределения - для нас и во имя нас!

Рамазан для приверженцев ислама всегда на особом счету, и дело тут далеко не в самом факте поста.

Как известно из Корана, в одну из ночей Рамазана – «Ночь предопределения (или величия)» – было начато ниспослание Корана. В эту благословенную ночь, решающую «все мудрые дела по повелению от Нас», и которая «лучше тысячи месяцев» и благополучна вплоть до наступления зари», ангелы и «Дух (Джибрил) нисходят с дозволения их Господа по всем Его повелениям» (Коран, 44: 3-5; 97: 1-5).

Из хадисов определенно следует, что Откровение было ниспослано пророку Мухаммаду в одну из последних 10 ночей Рамазана, однако точная дата этого события не известна. Поэтому нередко можно услышать вопрос верующих, – почему Великий Аллах не указал точно Ночь предопределения?

Действительно, когда Господь «принимает решение, то стоит Ему сказать: «Будь!», как это сбывается», ведь Всевышний «способен на всякую вещь». Кроме того, будучи Творцом всякой вещи, Аллах является ее «Попечителем и Хранителем» (Коран, 2: 117, 106; 6: 102). Мусульмане прекрасно осознают отсутствие в Коране каких-либо случайностей или неточностей. Тогда получается, что Всевышний не посчитал необходимым доведение конкретной даты до верующих через Посланника? Значит, это сознательно сокрыто от нас?

В Книге есть несколько аятов, в которых речь идет о Духе, нисходящим в эту ночь. Так, указано, что Коран – это «ниспослание от Господа миров», и «Верный Дух (Джибрил) сошел с ним» на сердце Мухаммада, чтобы стал он «одним из тех, кто предостерегает». Посланнику наказано на вопрос прислушивающихся к нему «о духе (душе или Джибриле)» ответить, что «Дух – от повеления моего Господа, а вам дано знать об этом очень мало». В свою очередь Аллах «ниспосылает ангелов с духом (откровением) по Своему велению тому из Своих рабов, кому пожелает: «Предостерегайте тем, что нет божества, кроме Меня. Бойтесь же Меня» (Коран, 26: 192-194; 17: 85; 16: 2). Таким образом, Коран несколько раз говорит о Духе, но применительно к Ночи предопределения однозначно указывает Джибрила.

Значительная часть ученых убеждена, что, не раскрыв точную дату Ночи предопределения, Всевышний призвал нас искать особую ночь в каждой из последних десяти Рамазана, и достоверный хадис призывает верующих всю последнюю декаду месяца поста поклоняться Аллаху с особым усердием и тщательностью.

Кроме того, Коран указывает, что Всевышний придал человеку «соразмерный облик, вдохнул в него от Своего духа», даровав «слух, зрение и сердца. Но как мала ваша благодарность!», и что Всевышний укрепит верующих духом от Него (Коран, 32: 9; 58: 22).

Следовательно, наделение Творцом Своих созданий духом от Себя вкупе с нисхождением Духа (Джибрила) в Ночь предопределения создает особую ауру этого благословенного времени для верующего. К последним десяти дням Рамазана у поклоняющихся Аллаху проявляется особый пиетет, ощущение особого контакта с Создателем.

Но по какой же причине Всезнающий Аллах не указал точный день? Аллах ведь не только в Рамазан, но всегда и повсеместно находится рядом с поклоняющимися, будучи к ним ближе, «чем яремная вена». Также однозначен призыв Создателя поминать Его имя, славя «утром и перед закатом, а также ночью» (Коран, 50:16; 76: 25-26).

Вполне очевидно, что в какие-то дни поста мусульманин по тем или иным причинам может лишиться возможности полностью отдаться поклонению Богу. Возможно, отсутствие точной даты особенно выделяемого Знающим и Милосердным события («лучше тысячи месяцев») позволяет каждому из приверженцев ислама надеяться, что он может быть слышим и виден Творцом в те ночи из последних десяти, когда ему удается посвятить себя поклонению Богу, и одна из которых и является благословенной Ночью предопределения.

Конечно, истина ведома лишь Аллаху. Но Всевышний призывает нас разуметь знамения Откровения, а дух и буква Корана однозначно демонстрируют любовь к Своим творениям Создателя, Предоставляющего нам надежду на Его поддержку: «Просите прощения у Него, а затем покайтесь перед Ним. Воистину, мой Господь – Близкий, Отзывчивый» (Коран, 11: 61).

Теймур Атаев

