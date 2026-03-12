Президент: Безопасность и стабильность должны оставаться приоритетными вопросами на повестке дня любой страны

Повестка дня форума обширна и охватывает множество вопросов. Уверен, что в ходе обсуждений основное внимание будет уделено текущей ситуации в нашем регионе и в мире в целом.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Ильхам Алиев в выступлении на церемонии открытия XIII Глобального Бакинского форума.

Глава государства отметил, что вопросы безопасности и стабильности должны оставаться приоритетными на повестке дня любой страны, более чем когда-либо ранее, потому что без этого все остальное становится бессмысленным.