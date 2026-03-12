В Гяндже сын подозревается в убийстве отца

12 марта в прокуратуру города Гянджа поступила информация об убийстве местного жителя Эльчина Нагиева.

Как сообщили 1news.az в городской прокуратуре, в ходе предварительного расследования были установлены обоснованные подозрения в том, что Э.Нагиев был умышленно убит несовершеннолетним лицом.

По факту в прокуратуре города Гянджа возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса АР. Несовершеннолетний задержан прокуратурой города в качестве подозреваемого по делу.

Напомним, что в городе Гянджа произошел инцидент со стрельбой. Происшествие было зафиксировано на территории города. Согласно предварительным данным, сын застрелил своего отца из огнестрельного оружия.

На место происшествия были привлечены сотрудники полиции и прокуратуры. По факту проводится расследование.