 Из Ирана в Азербайджан до сих пор эвакуировано около 2,3 тыс. человек | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

Из Ирана в Азербайджан до сих пор эвакуировано около 2,3 тыс. человек

First News Media11:22 - Сегодня
Из Ирана в Азербайджан до сих пор эвакуировано около 2,3 тыс. человек

Продолжается эвакуация граждан Азербайджана и других стран из Ирана.

Как сообщает Trend, с 8:00 28 февраля по 10:00 12 марта из Ирана было эвакуировано в общей сложности 2283 человека, граждан разных стран.

В частности, были эвакуированы 685 граждан Китая, 395 – Азербайджана, 293 – России, 174 – Таджикистана, 140 – Пакистана, 68 – Индонезии, 57 – Омана, 44 – Италии, 29 – Ирана, 26 – Испании, 25 – Алжира, 18 – Саудовской Аравии, 17 – Японии, 16 – Франции, 16 – Германии, 13 – Грузии, 13 – Нигерии, 12 – Венгрии, 12 – Польши, 12 – Узбекистана, 11 – Швейцарии, 11 – Мексики, 10 – Республики Беларусь, 10 – Болгарии, 10 – Демократической Республики Конго, 10 – Канады, 9 – Великобритании, 8 – Бразилии и 8 – Казахстана.

В списке также указаны по 6 граждан из ОАЭ, Словакии, Бельгии и Румынии; по 5 граждан из Сербии, Чехии, Афганистана, Австрии и Индии; по 4 гражданина из Иордании, Бангладеш, Турции, Украины, Шри-Ланки, Кувейта, Бахрейна, США, Финляндии и Нидерландов; по 3 гражданина из Катара, Филиппин, Хорватии, Дании и Австралии; по 2 гражданина из Непала, Ливана, Йемена, Кыргызстана, Швеции, Судана, Кипра и Словении.

Также эвакуирован по одному человеку из Туниса, Южной Африки, Мальдив, Мьянмы, Кубы, Ватикана, Аргентины, Боснии и Герцеговины, Латвии, Египта и Белиза.

Отметим, что поскольку между США и Ираном не было достигнуто конкретного соглашения по ядерной программе, с 28 февраля США и Израиль начали военные авиаудары по Ирану. В ответ Иран с того же дня наносил удары ракетами и дронами по Израилю и военным объектам США в странах региона.

В первый день военных авиаударов по Ирану погибли Верховный лидер страны аятолла Сейид Али Хаменеи, а также ряд высокопоставленных военных. 8 марта большинством голосов Экспертный совет Ирана избрал сына аятоллы Сейида Али Хаменеи - Сейида Муджтабу Хаменеи - третьим Верховным лидером Ирана.

В период с 1 по 5 марта противостояние еще более расширилось и охватило различные страны Ближнего Востока. Сообщается, что потери со стороны США составили 8 погибших и более 140 раненых.

В результате конфликта энергетическая инфраструктура региона и морская транспортная система оказались под серьезной угрозой. Из-за напряженной обстановки вокруг Ормузского пролива мировые цены на нефть резко выросли, а ряд стран призвал своих граждан покинуть регион.

Поделиться:
211

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев выступил на открытии XIII Глобального Бакинского форума - ...

Политика

Президент Ильхам Алиев: Спрос на грузы, перевозимые через Азербайджан, растёт

Общество

Сегодня - День Внутренних войск МВД Азербайджана

Политика

Президент Ильхам Алиев: Мир с Арменией существует не только на бумаге

Общество

В Азербайджане в связи с праздниками завтра будут завершены все соцвыплаты

Россия передаст 13 тонн медикаментов Ирану через Азербайджан

Приняты меры в отношении девушки, гулявшей по Баку в полуобнаженном виде - ВИДЕО

Кино на неделю: Драма «Напоминание о нем» по роману Колин Гувер и не только - ФОТО - ВИДЕО

Выбор редактора

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Новости для вас

В Азербайджане утвержден порядок информирования населения о ядерной угрозе

В Бaку автомобиль сбил женщину, выбежавшую на дорогу - ВИДЕО

Девять школьников удалены с выпускного экзамена после обнаружения мобильных телефонов - ФОТО

Стали известны имена и диагнозы раненых при атаке беспилотников на аэропорт Нахчывана - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

В Азербайджане в связи с праздниками завтра будут завершены все соцвыплаты

Сегодня, 12:27

Россия передаст 13 тонн медикаментов Ирану через Азербайджан

Сегодня, 12:20

Желька Цвиянович: Мир нуждается в диалоге

Сегодня, 12:05

Моратинос: События на Южном Кавказе показывают, что даже долгие конфликты могут завершиться миром

Сегодня, 12:00

Вайра Вике-Фрейберга: Мы наблюдаем ослабление влияния принципов ООН

Сегодня, 11:57

Приняты меры в отношении девушки, гулявшей по Баку в полуобнаженном виде - ВИДЕО

Сегодня, 11:55

Кино на неделю: Драма «Напоминание о нем» по роману Колин Гувер и не только - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 11:50

Президент Ильхам Алиев: Спрос на грузы, перевозимые через Азербайджан, растёт

Сегодня, 11:43

Тедрос Гебрейесус: Мир тратит на оборону больше, чем на защиту от вирусов

Сегодня, 11:40

При поддержке Банка ABB прошел II Саммит женщин-лидеров

Сегодня, 11:37

Азер Насибов высказался о национальном отборе на «Евровидение-2026» - ФОТО

Сегодня, 11:35

Сегодня - День Внутренних войск МВД Азербайджана

Сегодня, 11:32

Цвиянович заявила о поддержке курса Азербайджана на мир и стабильность в регионе

Сегодня, 11:30

МИД Ирана подтвердил, что новый верховный лидер Моджтаба Хаменеи ранен

Сегодня, 11:25

Из Ирана в Азербайджан до сих пор эвакуировано около 2,3 тыс. человек

Сегодня, 11:22

Президент: Азербайджан будет и впредь вносить вклад в энергетическую безопасность

Сегодня, 11:20

Ильхам Алиев о росте цен на нефть и на газ: Азербайджан выступает за более сбалансированные и предсказуемые цены

Сегодня, 11:17

Президент Ильхам Алиев выступил на открытии XIII Глобального Бакинского форума - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 11:15

Президент Ильхам Алиев: Мир с Арменией существует не только на бумаге

Сегодня, 11:10

В Гяндже задержан подросток, подозреваемый в убийстве собственного отца

Сегодня, 10:55
Все новости
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС
1news TV

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

В последние годы тревожные события, о которых раньше мы слышали лишь из зарубежных новостей, стали происходить и в нашем обществе.24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50