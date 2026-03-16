Более 1800 абонентов в двух районах Азербайджана временно останутся без газа
В связи с установкой балансового узла учета на газопроводе среднего давления, отходящем от магистрали «Гусарчай» Хачмазского района в направлении села Нараджан, завтра с 10:00 планируется временное прекращение подачи газа.
Как передает 1news.az, об этом сообщили в Производственном объединении «Азеригаз».
Отмечается, что на период проведения работ подача газа будет приостановлена для 1631 абонента, включая села Нараджан, Агтала и Красный Хутор.
Кроме того, в связи с подключением нового участка к газопроводу среднего давления в направлении села Синджадбояд Шабранского района, завтра с 10:00 также планируется временное прекращение газоснабжения.
Подача газа будет временно ограничена для 226 абонентов, включая село Синджадбояд.