Более 1800 абонентов в двух районах Азербайджана временно останутся без газа

В связи с установкой балансового узла учета на газопроводе среднего давления, отходящем от магистрали «Гусарчай» Хачмазского района в направлении села Нараджан, завтра с 10:00 планируется временное прекращение подачи газа.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Производственном объединении «Азеригаз».

Отмечается, что на период проведения работ подача газа будет приостановлена для 1631 абонента, включая села Нараджан, Агтала и Красный Хутор.

Кроме того, в связи с подключением нового участка к газопроводу среднего давления в направлении села Синджадбояд Шабранского района, завтра с 10:00 также планируется временное прекращение газоснабжения.

Подача газа будет временно ограничена для 226 абонентов, включая село Синджадбояд.