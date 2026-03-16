Погода на вторник: В Баку усилится ветер

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на вторник, 17 марта.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Однако днём в отдельных местах возможен небольшой моросящий дождь. Умеренный северо-западный ветер местами будет временами усиливаться.

Температура воздуха ночью составит +5…+8 °C, днём +8…+13 °C. Атмосферное давление повысится с 758 до 764 мм рт. ст. Относительная влажность ночью составит 75–80 %, днём - 65–70 %.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки, в горных районах прогнозируется снег. В отдельных местах осадки могут кратковременно усилиться. К вечеру в большинстве районов осадки постепенно прекратятся.

Местами возможен туман. Западный ветер в некоторых местах временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит +5…+9 °C, днём +12…+17 °C, в горах ночью - от –3 °C до +2 °C, днём +5…+10 °C.