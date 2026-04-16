В Сабирабаде перевернулся микроавтобус, перевозивший школьников - ВИДЕО

В Сабирабаде перевернулся микроавтобус, в котором находилось около 20 школьников.

Как сообщает мил-муганское бюро APA, инцидент произошёл в селе Османлы Сабирабадского района.

Отмечается, что микроавтобус марки “Mercedes”, который вёз школьников с подготовительных курсов в Ширване домой, съехал с дороги и перевернулся после того, как на проезжую часть внезапно выбежало животное.

Около 20 школьников были вызволены из транспортного средства. Сообщается, что никто серьёзно не пострадал.

По факту проводится расследование.