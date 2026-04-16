Шахин Мустафаев: Основным направлением азербайджано-российского сотрудничества является транспортно-логистическая сфера

Сегодня мы проанализировали возможности сотрудничества между Азербайджаном и Россией во всех сферах и пришли к общему мнению о наличии широкого потенциала у сторон.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом в интервью журналистам сказал заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев.

По словам вице-премьера, были рассмотрены все возможности для дальнейшего расширения сотрудничества, принято решение о продолжении тесного взаимодействия с российскими компаниями.

«Мы проанализировали все сферы взаимодействия между нашей страной и Россией, выявили потенциал, и, по мнению обеих сторон, отметили наличие широких возможностей для расширения сотрудничества. Мы воспользуемся этими возможностями. Российские компании приглашены к сотрудничеству в различных областях и проинформированы о возможностях, созданных Азербайджаном. Завтра на заседании Азербайджано-российского делового совета, которое пройдет в Баку, при участии субъектов предпринимательства состоятся презентации, будут широко представлены созданные в Азербайджане возможности, а деловые круги будут приглашены к сотрудничеству», - отметил он.

Шахин Мустафаев подчеркнул, что одним из основных направлений азербайджано-российского сотрудничества является транспортно-логистическая сфера. По его словам, Азербайджан находится на стыке транспортных коридоров «Север – Юг» и «Восток – Запад»: «Сегодня мы находимся на территории, где расположены Агбендский мост и погранично-пропускной пункт, которые мы считаем новым звеном транспортного коридора «Север – Юг». Российская сторона также ознакомилась с этой инфраструктурой. Агбендский мост имеет стратегическое значение для грузоперевозок с Севера на Юг – из севера России через Азербайджан и Иран к Заливу. Также он создает связи в направлении Азербайджан - Иран - Нахчыван - Турция. Это свидетельствует об огромном потенциале и интерес российской делегации к данной сфере является важным показателем».

Шахин Мустафаев отметил, что перевозки осуществляются через азербайджанский терминал на территории Ирана и, несмотря на ситуацию в регионе, коридор «Север - Юг» продолжал свою работу, что продемонстрировало устойчивость и надежность коридора.

Заместитель премьер-министра также напомнил о создании возможностей использования территории Азербайджана для транзитных перевозок в направлении Армении, подчеркнув, что это важный шаг для регионального сотрудничества.

«После этого решения через территорию Азербайджана было перевезено около 26 тысяч тонн грузов», - добавил Ш. Мустафаев.

Заместитель премьер-министра выразил уверенность в том, что Агбендский мост и погранично-пропускной пункт в короткие сроки будут полностью сданы в эксплуатацию.