Шахин Мустафаев: Основным направлением азербайджано-российского сотрудничества является транспортно-логистическая сфера

First News Media22:40 - Сегодня
Сегодня мы проанализировали возможности сотрудничества между Азербайджаном и Россией во всех сферах и пришли к общему мнению о наличии широкого потенциала у сторон.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом в интервью журналистам сказал заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев.

По словам вице-премьера, были рассмотрены все возможности для дальнейшего расширения сотрудничества, принято решение о продолжении тесного взаимодействия с российскими компаниями.

«Мы проанализировали все сферы взаимодействия между нашей страной и Россией, выявили потенциал, и, по мнению обеих сторон, отметили наличие широких возможностей для расширения сотрудничества. Мы воспользуемся этими возможностями. Российские компании приглашены к сотрудничеству в различных областях и проинформированы о возможностях, созданных Азербайджаном. Завтра на заседании Азербайджано-российского делового совета, которое пройдет в Баку, при участии субъектов предпринимательства состоятся презентации, будут широко представлены созданные в Азербайджане возможности, а деловые круги будут приглашены к сотрудничеству», - отметил он.

Шахин Мустафаев подчеркнул, что одним из основных направлений азербайджано-российского сотрудничества является транспортно-логистическая сфера. По его словам, Азербайджан находится на стыке транспортных коридоров «Север – Юг» и «Восток – Запад»: «Сегодня мы находимся на территории, где расположены Агбендский мост и погранично-пропускной пункт, которые мы считаем новым звеном транспортного коридора «Север – Юг». Российская сторона также ознакомилась с этой инфраструктурой. Агбендский мост имеет стратегическое значение для грузоперевозок с Севера на Юг – из севера России через Азербайджан и Иран к Заливу. Также он создает связи в направлении Азербайджан - Иран - Нахчыван - Турция. Это свидетельствует об огромном потенциале и интерес российской делегации к данной сфере является важным показателем».

Шахин Мустафаев отметил, что перевозки осуществляются через азербайджанский терминал на территории Ирана и, несмотря на ситуацию в регионе, коридор «Север - Юг» продолжал свою работу, что продемонстрировало устойчивость и надежность коридора.

Заместитель премьер-министра также напомнил о создании возможностей использования территории Азербайджана для транзитных перевозок в направлении Армении, подчеркнув, что это важный шаг для регионального сотрудничества.

«После этого решения через территорию Азербайджана было перевезено около 26 тысяч тонн грузов», - добавил Ш. Мустафаев.

Заместитель премьер-министра выразил уверенность в том, что Агбендский мост и погранично-пропускной пункт в короткие сроки будут полностью сданы в эксплуатацию.

Ильхам Алиев направил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану

Политика

Эрдоган призвал мировое сообщество брать пример с мирныx процессов на Южном ...

Общество

«Euronews» подготовил репортаж о WUF13, которая пройдёт в Азербайджане — ВИДЕО

Экономика

Состоялось 24-е заседание Азербайджано-российской государственной комиссии по ...

Политика

Эрдоган призвал мировое сообщество брать пример с мирныx процессов на Южном Кавказе

Шахин Мустафаев: Основным направлением азербайджано-российского сотрудничества является транспортно-логистическая сфера

Сахиба Гафарова: Между законодательными органами России и Азербайджана налажено очень эффективное сотрудничество

Подписан меморандум между Милли Меджлисом и Палатой советников парламента Марокко - ФОТО

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

Азербайджан и Россия согласовали вопрос компенсаций жертвам крушения самолета AZAL

Скорость движения на платных автомагистралях Азербайджана установлена на уровне 130 км/ч

Мехрибан Алиева поздравила христианскую общину Азербайджана по случаю Пасхи

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп: Сделку с Ираном могут заключить на выходных

Сегодня, 23:20

Мадьяр пообещал не допускать в Венгрию нелегалов

Сегодня, 23:18

Эрдоган призвал мировое сообщество брать пример с мирныx процессов на Южном Кавказе

Сегодня, 23:11

Трамп допустил, что поедет в Исламабад при достижении сделки с Ираном

Сегодня, 23:00

Шахин Мустафаев: Основным направлением азербайджано-российского сотрудничества является транспортно-логистическая сфера

Сегодня, 22:40

31-летняя Нигяр Адилова назначена проректором

Сегодня, 22:20

Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ останется на юге Ливана после прекращения огня

Сегодня, 22:00

В киноцентре «Низами» прошла премьера документального фильма «Лошадиная сила» - ФОТО

Сегодня, 21:41

Месси купил испанскую «Корнелью» и стал владельцем клуба

Сегодня, 21:20

Глава Англиканской церкви присоединилась к призывам Папы Римского к миру в Иране

Сегодня, 21:00

Трамп: Израиль и Ливан договорились о начале 10-дневного перемирия

Сегодня, 20:40

«Euronews» подготовил репортаж о WUF13, которая пройдёт в Азербайджане — ВИДЕО

Сегодня, 20:20

В Сабирабаде перевернулся микроавтобус, перевозивший школьников - ВИДЕО

Сегодня, 20:00

Студентам, потерявшим кормильца, упростили выплаты

Сегодня, 19:45

Обвиняемая в присвоении 445 тыс манатов будет экстрадирована из Турции в Азербайджан

Сегодня, 19:30

Кубок Президента по гребле впервые стартует на Сарсангском водохранилище

Сегодня, 19:10

Ильхам Алиев направил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану

Сегодня, 18:52

Суд над Камраном Асадовым: 110 тысяч долларов за помощь на экзамене

Сегодня, 18:45

Сахибе Гафаровой вручили Парламентскую медаль почета Грузии

Сегодня, 18:31

В Италии грабители взяли в заложники клиентов и сотрудников банка - ВИДЕО

Сегодня, 18:23
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
Термин «посмертный донор» всё чаще звучит в информационном пространстве нашей страны. Однако для многих это понятие до сих пор окутано мифамиСегодня, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

