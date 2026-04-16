 Обвиняемая в присвоении 445 тыс манатов будет экстрадирована из Турции в Азербайджан | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

Обвиняемая в присвоении 445 тыс манатов будет экстрадирована из Турции в Азербайджан

First News Media19:30 - Сегодня
Еще одно обвиняемое лицо будет экстрадировано из Турции в Азербайджан.

Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры АР, в соответствии с требованиями Конвенции «Об экстрадиции» от 13 декабря 1957 года, ходатайство Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики об экстрадиции гражданки Азербайджана Зиньят Маммедрасул кызы Сафаровой было удовлетворено компетентными органами Турецкой Республики.

Отмечается, что в рамках уголовного дела, расследуемого в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджана, были выявлены обоснованные подозрения в том, что директор одного из Обществ с ограниченной ответственностью (ООО) Зиньят Сафарова присвоила более 445 тысяч манатов средств другого ООО и легализовала полученные преступным путём деньги.

В связи с этим было принято решение о привлечении Зиньят Сафаровой к ответственности по обвинению в особо крупной растрате и легализации имущества, полученного преступным путём. Поскольку она скрылась от следствия, была объявлена в международный розыск через Национальное центральное бюро Интерпола в Азербайджане.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий Зиньят Сафарова была задержана на территории Турции. В настоящее время Пенитенциарная служба Министерства юстиции предпринимает меры для её доставки в страну», — говорится в сообщении.

Поделиться:
631

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев направил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану

Политика

Эрдоган призвал мировое сообщество брать пример с мирныx процессов на Южном ...

Общество

«Euronews» подготовил репортаж о WUF13, которая пройдёт в Азербайджане — ВИДЕО

Экономика

Состоялось 24-е заседание Азербайджано-российской государственной комиссии по ...

Общество

31-летняя Нигяр Адилова назначена проректором

В киноцентре «Низами» прошла премьера документального фильма «Лошадиная сила» - ФОТО

«Euronews» подготовил репортаж о WUF13, которая пройдёт в Азербайджане — ВИДЕО

В Сабирабаде перевернулся микроавтобус, перевозивший школьников - ВИДЕО

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

В Баку освобожден бизнесмен, обвиняемый в присвоении 12 млн манатов у Тале Гейдарова

В этот день в Азербайджане начнется выплата пенсий за апрель

Международный аэропорт Гейдар Алиев обратился к пассажирам, вылетающим в ночь с 11 на 12 апреля

Православные христиане в Азербайджане отмечают Пасху

Последние новости

Трамп: Сделку с Ираном могут заключить на выходных

Сегодня, 23:20

Мадьяр пообещал не допускать в Венгрию нелегалов

Сегодня, 23:18

Эрдоган призвал мировое сообщество брать пример с мирныx процессов на Южном Кавказе

Сегодня, 23:11

Трамп допустил, что поедет в Исламабад при достижении сделки с Ираном

Сегодня, 23:00

Шахин Мустафаев: Основным направлением азербайджано-российского сотрудничества является транспортно-логистическая сфера

Сегодня, 22:40

31-летняя Нигяр Адилова назначена проректором

Сегодня, 22:20

Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ останется на юге Ливана после прекращения огня

Сегодня, 22:00

В киноцентре «Низами» прошла премьера документального фильма «Лошадиная сила» - ФОТО

Сегодня, 21:41

Месси купил испанскую «Корнелью» и стал владельцем клуба

Сегодня, 21:20

Глава Англиканской церкви присоединилась к призывам Папы Римского к миру в Иране

Сегодня, 21:00

Трамп: Израиль и Ливан договорились о начале 10-дневного перемирия

Сегодня, 20:40

«Euronews» подготовил репортаж о WUF13, которая пройдёт в Азербайджане — ВИДЕО

Сегодня, 20:20

В Сабирабаде перевернулся микроавтобус, перевозивший школьников - ВИДЕО

Сегодня, 20:00

Студентам, потерявшим кормильца, упростили выплаты

Сегодня, 19:45

Обвиняемая в присвоении 445 тыс манатов будет экстрадирована из Турции в Азербайджан

Сегодня, 19:30

Кубок Президента по гребле впервые стартует на Сарсангском водохранилище

Сегодня, 19:10

Ильхам Алиев направил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану

Сегодня, 18:52

Суд над Камраном Асадовым: 110 тысяч долларов за помощь на экзамене

Сегодня, 18:45

Сахибе Гафаровой вручили Парламентскую медаль почета Грузии

Сегодня, 18:31

В Италии грабители взяли в заложники клиентов и сотрудников банка - ВИДЕО

Сегодня, 18:23
Все новости
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Термин «посмертный донор» всё чаще звучит в информационном пространстве нашей страны. Однако для многих это понятие до сих пор окутано мифами
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22