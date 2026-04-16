Студентам, потерявшим кормильца, упростили выплаты

Студенты из семей, получающих пенсию или социальное пособие по потере кормильца, обучающиеся на очной форме, смогут получать выплаты до достижения 23 лет.

Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Отметим, что ранее для продления этих выплат требовалось ежегодно подтверждать факт обучения справкой из вуза. Теперь эта процедура отменена.

Процесс полностью переведён в цифровой формат благодаря решениям, внедрённым Центром цифровых инноваций DOST совместно с Государственным фондом социальной защиты.

Информация о студентах до 23 лет, потерявших одного или обоих родителей, будет автоматически поступать из системы «Студент-выпускник» Государственного экзаменационного центра, что позволит продлевать выплаты без обращения граждан.

Данные об обучении обновляются ежемесячно, поэтому необходимость в предоставлении бумажных документов полностью исключена.

В результате нововведения выплаты автоматически продлены более чем 11 500 студентам без необходимости подачи заявлений или справок.