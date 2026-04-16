В Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности (АГУНП) назначен новый проректор.

Как сообщается на странице «Azərbaycan Universitetləri», соответствующим приказом министра науки и образования Эмина Амруллаева 31-летняя Нигяр Адилова назначена проректором по международным связям.

Отмечается, что Нигяр Адилова начала работу в АГУНП в 2015 году. В 2017–2023 годах она работала тьютором и специалистом по образовательным технологиям в рамках совместной MBA-программы АГУНП и Государственного университета Джорджии.

С 2018 года она преподавала в этой программе, а с 2023 года по настоящее время занимала должность заместителя директора MBA-программы.