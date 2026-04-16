Трамп: Израиль и Ливан договорились о начале 10-дневного перемирия

First News Media20:40 - Сегодня
Президент США Дональд Трамп сообщил в своей социальной сети Truth Social, что провел разговоры с президентом Ливана Джозефом Ауном и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

По его словам, в результате была достигнута договоренность о 10-дневном прекращении огня между этими государствами.

«Эти два лидера согласились, что для достижения мира между их странами они официально объявят о прекращении огня на 10 дней, — написал глава Белого дома.

Также он заявил, что поручил американскому вице-президенту Джей Ди Вэнсу, государственному секретарю США Марко Рубио и председателю Объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов Дэну Кейну работать с Израилем и Ливаном «для достижения прочного мира» между странами.

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
Термин «посмертный донор» всё чаще звучит в информационном пространстве нашей страны. Однако для многих это понятие до сих пор окутано мифами
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22