Трамп: Израиль и Ливан договорились о начале 10-дневного перемирия

Президент США Дональд Трамп сообщил в своей социальной сети Truth Social, что провел разговоры с президентом Ливана Джозефом Ауном и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

По его словам, в результате была достигнута договоренность о 10-дневном прекращении огня между этими государствами.

«Эти два лидера согласились, что для достижения мира между их странами они официально объявят о прекращении огня на 10 дней, — написал глава Белого дома.

Также он заявил, что поручил американскому вице-президенту Джей Ди Вэнсу, государственному секретарю США Марко Рубио и председателю Объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов Дэну Кейну работать с Израилем и Ливаном «для достижения прочного мира» между странами.