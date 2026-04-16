Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ останется на юге Ливана после прекращения огня

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил в ходе экстренного телефонного заседания кабинета безопасности еврейского государства, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) останется на занимаемых позициях на юге Ливана после начала режима прекращения огня в 00:00 17 апреля.

Об этом сообщил портал Ynet.

По его данным, голосование среди министров не проводилось, несмотря на соответствующею просьбу ряда членов кабинета. Нетаньяху формально объявил, что по просьбе президента США Дональда Трампа прекращение огня "начнется в полночь". Армия обороны Израиля "останется на своих позициях" на юге Ливана, цитирует высказывания премьера портал.

Израильский чиновник позже подтвердил порталу, что ЦАХАЛ "останется на позициях глубоко внутри Ливана" и "будет немедленно действовать против возникающих угроз". Он добавил, что, "если в течение следующих 10 дней ливанское правительство не предпримет практических действий по ликвидации [шиитского движения] "Хезболлах", Израиль сделает это силой сразу же после этого завершения срока прекращения огня.

По данным портала, премьер созвал заседание кабинета безопасности в срочном порядке, министры были предупреждены за пять минут до его начала. Затем телефонная конференция Нетаньяху с членами кабинета безопасности прервалась из-за технической неисправности, но вскоре возобновилась, сообщает портал. Как утверждает Ynet, министры были возмущены тем, что узнали о прекращении огня из заявления президента США.

Нетаньяху проинформировал министров, что прекращение огня в Ливане согласовано, в ответ они выразили недоумение, поскольку это произошло до того, как они одобрили этот шаг, указывает портал. В ответ премьер отметил, что "Трамп, действует с Израилем в тесной координации, а Израиль сотрудничает с ним". В ночь на 16 апреля ключевые министры израильского правительства заседали около четырех часов, но не смогли утвердить положение о возможности прекращения огня в Ливане.

