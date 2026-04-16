Глава Англиканской церкви присоединилась к призывам Папы Римского к миру в Иране

Архиепископ Кентерберийский Сара Маллалли поддержала призыв папы Римского Льва XIV прекратить военные действия на Ближнем Востоке и начать мирные переговоры.

Об этом пишет AP News.

Маллалли также призвала всех политиков применять все возможные меры для разрешения конфликтов. Она подчеркнула, что христиане должны проявлять сострадание и заботу о тех, кто страдает и стремится к миру.

«Я обращаюсь ко всем англиканам по всей Церкви Англии и Англиканскому сообществу с призывом поддержать его святейшество и выступить за мир и справедливость на всей планете», — добавила архиепископ.