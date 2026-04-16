Ильхам Алиев направил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил соболезнования Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.
В письме говорится:
"Уважаемый господин Президент.
Дорогой брат,
С чувством глубокого потрясения и скорби восприняли известие о гибели и ранении большого числа людей, большинство из которых дети, в результате вооруженного нападения на школу в Кахраманмараше.
Мы крайне возмущены этим ужасным инцидентом и решительно осуждаем этот акт жестокости, направленный против детей.
Разделяя Ваше горе в эти трудные минуты, от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, братскому народу Турции, желаю терпения, раненым – скорейшего выздоровления.
Аллах рехмет элясин!"
