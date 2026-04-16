«Euronews» подготовил репортаж о WUF13, которая пройдёт в Азербайджане — ВИДЕО

На телеканале Euronews подготовлен репортаж в связи с предстоящей в Баку 13-й сессией Всемирного форума городов (WUF13).

В репортаже отмечается, что обеспечение жильем по-прежнему остается одной из важнейших проблем в мире. В ходе WUF13 основными темами обсуждения станут комфортное проживание людей, доступность жилья и правильное планирование городов.

Сообщается, что в настоящее время более одного миллиарда человек в мире живут в плохих условиях. Рост миграции в города и повышение цен еще больше осложняют ситуацию. Пути решения этих проблем будут обсуждаться на 13-й сессии Всемирного форума городов, которая пройдет в мае.

Для улучшения жизни людей в городах реализуются масштабные проекты строительства и восстановления. Цель состоит в обеспечении каждого качественным жильем и сохранении стабильности в обществе. Специалисты отмечают, что при строительстве домов должны учитываться также рабочие места, дороги и потребности людей.