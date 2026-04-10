В Зaкатале владелец продаёт участок приюта: более 400 собак могут остаться на улице - ФОТО

В Зaкатальском районе приют для животных, где содержится более 400 собак, оказался на грани ликвидации.

Как сообщает Qafqazinfo, владелец приюта, зоозащитник Низами Рамазанов сообщил, что приют функционирует уже 5 лет, а территория всё это время арендовалась за 4000 манатов в год. По его словам, за этот период на участке были проведены значительные строительные и благоустроительные работы, созданы необходимые условия для содержания животных.

Он отметил, что владелец земли выставил участок на продажу, установив цену в 120 000 манатов, и подчеркнул, что покупка новой территории, демонтаж существующей инфраструктуры, её перенос и последующее строительство потребуют значительных финансовых и временных ресурсов.

Рамазанов добавил, что без срочной поддержки существует риск, что более 400 собак окажутся на улице, что создаст угрозу как для самих животных, так и для окружающей среды.

В Исполнительной власти Зaqатальского района сообщили, что по данному вопросу была проведена встреча с владельцем участка. Там отметили, что он неоднократно предоставлял отсрочку для освобождения территории, в том числе до марта текущего года, однако в настоящее время настаивает на её освобождении.

Ситуация остаётся напряжённой, и судьба сотен животных зависит от того, удастся ли в ближайшее время найти решение и необходимую поддержку.

