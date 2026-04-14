В эти дни в Баку ожидаются интенсивные осадки
По прогнозу Национальной службы гидрометеорологии в Баку и на Абшеронском полуострове с дневных часов 14 апреля до дневных часов 15 апреля в отдельных местах ожидаются периодические дожди.
Местами на полуострове осадки могут приобретать более интенсивный характер.
В регионах Азербайджана дождливая погода с перерывами сохранится до утра 15 апреля. В отдельных районах осадки могут носить кратковременный интенсивный характер, ожидаются грозы и град, в некоторых горных районах - снег.
В связи с осадками прогнозируется повышение уровня воды в реках, а также возможны кратковременные селевые потоки в отдельных горных реках.
