В эти дни в Баку ожидаются интенсивные осадки

По прогнозу Национальной службы гидрометеорологии в Баку и на Абшеронском полуострове с дневных часов 14 апреля до дневных часов 15 апреля в отдельных местах ожидаются периодические дожди.

Местами на полуострове осадки могут приобретать более интенсивный характер.

В регионах Азербайджана дождливая погода с перерывами сохранится до утра 15 апреля. В отдельных районах осадки могут носить кратковременный интенсивный характер, ожидаются грозы и град, в некоторых горных районах - снег.

В связи с осадками прогнозируется повышение уровня воды в реках, а также возможны кратковременные селевые потоки в отдельных горных реках.