Скончался режиссер Рауф Сулейман

В возрасте 82 лет не стало известного азербайджанского телережиссера Рауфа Сулеймана.

О смерти режиссера 1news.az сообщает со ссылкой на Союз кинематографистов Азербайджана.

После окончания средней школы Р.Сулейман поступил на факультет театроведения нынешнего Азербайджанского государственного университета культуры и искусства. Совмещая учёбу с работой, с 1968 года он начал трудовую деятельность на AZTV в качестве микрофонного оператора и посвятил всю свою жизнь телевизионной сфере, пройдя все категории режиссёрской квалификации и с 1997 года продолжил свою деятельность как режиссёр высшей категории.

В этот период Рауф Сулейман работал в различных редакциях AZTV.

Allah rəhmət eləsin!