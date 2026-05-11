От «вечного братства» к новой зависимости: почему Армения остается инструментом чужой политики

Армения за тридцать лет так и не смогла ответить на главный вопрос: способна ли она существовать без внешнего хозяина?

История показывает - нет. Ереван меняет покровителей с той же легкостью, с какой меняет внешнеполитические лозунги. Вчера армянская элита клялась в «вечном братстве» с Россией, сегодня с таким же рвением присягает Франции и Брюсселю. Но суть не меняется: Армения не строит самостоятельную государственность, а лишь ищет новую силу, за спиной которой можно спрятаться. И в этом - трагедия армянской политики. Страна, которая десятилетиями жила мифами о «великой Армении», в итоге оказалась государством, неспособным принимать стратегические решения без внешней опеки и окончательно закрепилась в роли геополитического инструмента в чужих руках.

Самое показательное заключается в том, что сама Армения уже давно перестала скрывать свою зависимость.

Вся внешняя политика Еревана строится не вокруг национальных интересов, а вокруг поиска нового покровителя, который обеспечит политическое прикрытие, военную поддержку и финансовое содержание.

Именно поэтому после резкого ослабления российских позиций армянское руководство бросилось в объятия Парижа. Франция Макрона решила использовать Армению как инструмент собственной неоколониальной политики на Кавказе - так же, как Париж десятилетиями пытался удерживать влияние в Африке, вмешиваясь во внутренние дела суверенных государств.

Не случайно в последние месяцы тема французского вмешательства все чаще поднимается на международных площадках. Бакинская инициативная группа открыто говорит о неоколониальной сущности французской политики, а в международных структурах все чаще звучат вопросы о двойных стандартах Парижа. Франция, потерявшая влияние в Африке, вытесняемая из собственных бывших колоний, пытается компенсировать свои геополитические провалы активностью на Южном Кавказе. Но проблема Макрона в том, что времена изменились. Сегодня Кавказ - это уже не пространство для старых колониальных игр.

Президент Ильхам Алиев в своем выступлении в Зангилане фактически поставил точку в попытках внешних сил говорить с Азербайджаном языком давления. Послание было предельно ясным: эпоха, когда судьбу региона решали внешние игроки, завершилась. Южный Кавказ больше не будет площадкой для навязывания чужих сценариев. И главное - Азербайджан сегодня сам формирует архитектуру региональной безопасности.

«Сегодня мы живем в условиях мира, и автором этого мира являемся мы сами. Если бы мы не захотели, мира бы не было». Эти слова Президента Азербайджана стали, по сути, политическим диагнозом всей нынешней ситуации в регионе. Баку не только восстановил свою территориальную целостность, но и сформировал новую геополитическую реальность Южного Кавказа. Более того, Азербайджан открыто демонстрирует уверенность в собственных силах и показывает: никакие внешние игроки уже не способны диктовать ему условия.

Особенно болезненно это воспринимается в Париже. Эммануэль Макрон пытается изображать из себя «защитника Армении», однако внутри собственной страны он сталкивается с глубочайшим кризисом доверия. Его рейтинг находится на рекордно низком уровне. Французское общество устало от экономических проблем, миграционного кризиса, социальных протестов и внешнеполитических авантюр. На этом фоне попытки Макрона строить из себя геополитического лидера выглядят скорее, как попытка отвлечь внимание от внутренних провалов.

Парадокс заключается в том, что те самые политики, которые сегодня громче всех выступают в защиту Армении, прекрасно помнят события 2020 года. Именно тогда стало очевидно: никто не собирается воевать за Ереван.

Президент Азербайджана предельно точно напомнил об этом, заявив: если бы у тех сил действительно были возможности, они помогли бы Армении еще во время Второй Карабахской войны.

«При желании мы могли бы провести любую военную операцию в любом месте. Это знают и руководство Армении, и те, кто за ним стоит. Сколько бы они ни стояли за их спиной, они знают, что против нашей силы у них нет никаких шансов, они беспомощны. Если бы у них были силы, то они могли помочь Армении еще в 2020 году.

Некоторые иностранные лидеры, которые сегодня приезжают в Армению и строят из себя мнимых героев, были у власти в своих странах и в 2020 году – что же они тогда не приехали и не помогли Армении? Пустословие и ничего более», - заявил президент.

Громкие лозунги и бесконечное пустословие стали одним из крупнейших геополитических поражений армянской стратегии последних десятилетий. В Ереване долгие годы жили иллюзией, что в критический момент за них вступятся внешние силы. Но в 2020 году выяснилось: ни Россия, ни Франция, ни Запад не готовы платить цену за Армению. Армению использовали как инструмент давления на Азербайджан, но не более того.

Сегодня ситуация повторяется. Европейские наблюдатели на армяно-азербайджанской границе пытаются создавать видимость некой «защиты» Армении от Азербайджана. Однако в Баку прекрасно понимают истинную природу этой миссии. Речь идет о политическом театре. Президент Ильхам Алиев недвусмысленно дал понять: если бы Азербайджан действительно хотел военного сценария, никакие наблюдатели не смогли бы этому помешать. Более того, сам факт присутствия этих миссий нужен исключительно для внутренней армянской и европейской пропаганды - чтобы создать миф о том, будто Запад «остановил» Азербайджан.

«Сегодня на азербайджано-армянской границе все еще стоят якобы на страже европейские так называемые наблюдатели. Я и тогда говорил, если мы хоть раз выстрелим, у них только пятки засверкают, там и следа их не останется. Но они ведут себя так, словно защищают Армению от нас. Не нужно защищать Армению от нас. Мы добились того, чего хотели. Выставлять себя на этом мероприятии в Армении лжегероями – мол, они остановили Азербайджан, иначе этот агрессивный Азербайджан уничтожил бы Армению – все это вздор», - заявил президент Азербайджана.

Реальность совершенно иная. Азербайджан уже добился своих стратегических целей. Территориальная целостность восстановлена. Карабахский конфликт завершен. И именно Баку сегодня выступает сторонником устойчивого мира в регионе. В отличие от тех сил в Армении, которые продолжают жить реваншистскими фантазиями и ненавистью к Азербайджану.

В этом и заключается главный вызов для армянского общества. Пока Азербайджан строит новую региональную реальность, развивает транспортные коридоры, усиливает международные позиции и превращается в ключевой центр силы Южного Кавказа, в самой Армении продолжается борьба между прагматизмом и реваншизмом.

И если к власти в Ереване вновь придут силы, мечтающие о реванше, последствия для самой Армении будут катастрофическими. Об этом предупредил и президент Азербайджана: «У нас не было, нет и не будет таких намерений, если против нас вновь не будут совершены провокации. Однако мы знаем, что в политической плоскости Армении достаточно кругов, живущих ненавистью к азербайджанскому народу и государству, и если они придут к власти, вот тогда у армянского народа будут большие неприятности».

Азербайджан не угрожает Армении. Более того, именно Баку предлагает реальные механизмы мира и сотрудничества. Однако в Баку также ясно дают понять: эпоха безнаказанных провокаций закончилась.

Любая попытка вновь дестабилизировать ситуацию получит жесткий ответ.

На этом фоне особенно показательной выглядит история с попыткой Эммануэля Макрона устроить громкий политический спектакль на армяно-турецкой границе. Находясь в Ереване 3–5 мая, французский президент, по данным СМИ, рассчитывал совершить демонстративный переход в Турцию через закрытую уже более 30 лет сухопутную границу и затем встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Этот шаг должен был стать не столько дипломатической инициативой, сколько тщательно выстроенной пиар-акцией, призванной создать иллюзию того, что Париж по-прежнему способен играть роль крупного геополитического центра силы.

Сообщалось, что идея предварительно обсуждалась с отдельными представителями турецкой стороны. Однако, когда вопрос вышел на уровень президента Турции и был рассмотрен с учетом позиции стратегического союзника - Азербайджана, Анкара дала Макрону жесткий отказ. И это стало крайне болезненным ударом по амбициям французского лидера, который явно рассчитывал превратить поездку в символ собственного «миротворческого влияния» на Южном Кавказе.

Фактически Макрон попытался использовать армяно-турецкую повестку как декорацию для восстановления своего стремительно ослабевающего международного имиджа. После провалов Франции в Африке, утраты влияния в ряде бывших колоний, нарастающих проблем на Ближнем Востоке, ухудшения отношений даже с традиционными партнерами, Елисейский дворец ищет площадки для демонстрации хоть какого-то внешнеполитического успеха. Однако реальность вновь оказалась для Парижа унизительной: вместо демонстрации дипломатического веса Макрон публично столкнулся с тем, что ключевые региональные игроки больше не воспринимают Францию как силу, способную диктовать условия или навязывать свои политические сценарии.

Несостоявшийся «исторический переход» стал еще одним наглядным символом растущего разрыва между громкими амбициями Макрона и реальным влиянием Франции в мировой политике.

Реальность вновь оказалась сильнее политического спектакля. Как бы ни пытались отдельные западные политики продвигать собственные сценарии, ключевые решения на Южном Кавказе сегодня принимаются не в Париже и не в Брюсселе.

Региональную повестку формируют Баку и Анкара. Именно союз Азербайджана и Турции стал главным фактором новой геополитической конфигурации Южного Кавказа.

Именно поэтому попытки Франции превратить Армению в свой форпост обречены на провал. Потому что эпоха внешнего диктата на Южном Кавказе закончилась. А страны, которые продолжают жить логикой старого колониального мира, неизбежно сталкиваются с новой реальностью - реальностью сильного, уверенного в себе Азербайджана.