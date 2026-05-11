Не должен заниматься цензурой: Пашинян о заявлениях Зеленского на саммите ЕПС

Власти Армении в статусе руководителя принимающей страны не должны заниматься цензурой или обязательно реагировать на всё.

Об этом заявил журналистам кандидат в премьер-министры от правящей партии «Гражданский договор» Никол Пашинян в ходе агиткампании в спальном районе Еревана Эребуни, комментируя вопрос о прозвучавших на саммите ЕПС в Ереване высказываниях Зеленского в адрес Москвы, передают армянские СМИ.

«Саммит Европейского политического сообщества — это многосторонняя площадка, и место проведения не имеет значения. Это мероприятие в той же степени является моим, как и мероприятием других наших партнеров.

Бывало и так, что в моем присутствии президент России делал заявления в отношении различных стран, однако я не помню, чтобы кто-то ожидал от меня реакции на эти заявления», — сказал он.

Он подчеркнул, что Армения — страна-член Европейского политического сообщества и ЕАЭС, однако это не означает, что она претендует на то, что будет вмешиваться во все мировые процессы.

«Простите, но мы — небольшая страна со своей небольшой повесткой», — отметил он.

Ранее Пашинян заявлял, что Армения в украинском вопросе — не союзник России.

Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «Ереван нарушил обещание не предпринимать шагов против России, а молчание западных лидеров и армянской стороны на угрозы Зеленского в адрес ветеранов ВОВ, озвученные на саммите Европейского политического сообщества в Ереване, уже вписано в исторические анналы». Она добавила, что нынешний внешнеполитический курс армянских властей рано или поздно приведет к необратимому вовлечению Армении в антироссийскую линию Брюсселя.

По ее словам, подобный сценарий будет иметь для Армении политические и экономические последствия.