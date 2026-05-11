Визиты в Джебраил и Зангилан в зеркале возрождения

В напряженном графике Президента Азербайджана Ильхама Алиева есть дни, которые все последние годы он старается проводить с жителями освобожденных территорий.

Одним из таких дней является 10 мая, День рождения общенационального лидера Гейдара Алиева. Именно 9-10 мая глава азербайджанского государства проводит встречаясь с жителями освобожденных районов, что в известной степени символизирует связь с героическим прошлым азербайджанского народа, внесшим неоценимый вклад в борьбу с фашизмом и выполнение заветов Гейдара Алиева, чьей заветной мечтой было освобождение ранее оккупированных территорий от армянской агрессии.

Поэтому, оставаясь верным уже сложившейся традиции, 9–10 мая Президент Ильхам Алиев два весьма знаковых визита в Джебраильский и Зангиланский районы — территории, которые являются составными частями Зангезурского транспортного коридора.

Одним из центральных событий визита стало полное восстановление села Шукюрбейли в Джебраильском районе, куда начали возвращаться бывшие вынужденные переселенцы. Шукюрбейли находится в непосредственной близости от иранской границы и одновременно входит в зону формирующегося Зангезурского коридора. В каком то смысле речь идет не просто о восстановлении отдельного села, а о постепенном закреплении Азербайджана в одном из ключевых геоэкономических узлов региона.

Не случайно выступая перед жителями села Президент уделил особое внимание именно транспортной инфраструктуре. Он отдельно подчеркнул значение новой четырехполосной автомагистрали, ведущей к армянской границе и рассматриваемой как часть будущего Зангезурского коридора. По сути, Джебраил постепенно превращается в один из важнейших логистических узлов будущей транспортной архитектуры Южного Кавказа.

Не менее показательным стало открытие 330-киловольтной подстанции «Шафаг» в селе Солтанлы. Этот объект интегрируется в проект крупнейшей на освобожденных территориях солнечной электростанции мощностью 240 мегаватт, реализуемой при участии BP. Для британской компании это первый столь масштабный проект в сфере возобновляемой энергетики в Азербайджане. В меняющихся региональных условиях трансформируется и роль BP — от исключительно нефтегазового партнера Баку к участнику формирования новой «зеленой» энергетической инфраструктуры страны.

Здесь, в Джебраиле формируется одна из двух крупнейших промышленных зон на освобожденных территориях — «Экономическая зона долины Араз», где уже работают около двадцати резидентов. Причем основной акцент в формировании зоны делается на создание устойчивой среды для возвращающегося населения. Именно о рабочих местах, развитии сельского хозяйства, животноводства, промышленности и сервисного сектора говорил Президент Ильхам Алиев, выступая перед жителями Шукюрбейли. И это не случайно. Ведь с другой стороны, практическое назначение «Экономической зоны долины Араз» заключается в формировании промышленно-логистической основы для всего процесса восстановления Карабаха и Восточного Зангезура. На начальном этапе зона ориентирована прежде всего на размещение предприятий строительной индустрии, логистических центров, складской инфраструктуры, производств стройматериалов, сервисных и перерабатывающих объектов.

Фактически Баку создает промышленный хаб, способный обеспечивать восстановление региона материалами, техникой и услугами без постоянной зависимости от удаленных производственных центров страны. Особенно важно это на фоне масштабов строительных работ, которые сегодня ведутся на освобожденных территориях.

На этом фоне не менее значимым выглядел и визит Президента Азербайджана в Зангиланский район — один из ключевых узлов формирующегося Зангезурского коридора. В ходе поездки Ильхам Алиев и сопровождающая его в поездках вице-президент Мехрибан Алиева встретились с семьями, переехавшими в первый жилой комплекс города, и вручили им ключи от квартир. Город Зангилан, после долгих лет оккупации и разрушений ожил, символизируя возрождение всего края. Стоит отметить, что до этого основной акцент делался либо на восстановлении инфраструктуры, либо на проекте «умного села» Агалы. Теперь же речь идет уже о возвращении населения непосредственно в административный центр района.

Показательно и то, что визит в Зангилан, его фактическое возрождение пришлись на 10 мая — день рождения общенационального лидера Гейдара Алиева. В своем выступлении Ильхам Алиев напрямую связал возвращение жителей с продолжением политического курса своего отца, подчеркнув, что спустя десятилетия люди вновь возвращаются на родную землю уже в условиях полностью восстановленного суверенитета Азербайджана.

Азербайджан стремится продемонстрировать, что речь идет не просто о восстановлении контроля над территориями, а о формировании полноценной социально-экономической среды — со школами, больницами, жильем, рабочими местами и современной инфраструктурой.

На этом фоне показательным выглядела и церемония закладки фундамента гостиницы Zangilan City Park Hotel, что дополнительно указывает на планы превратить Зангилан в будущий деловой, туристический и транзитный центр всего региона.

Таким образом, визиты Президента Азербайджана в Джебраил и Зангилан имеют и не только социально-экономической, но и символическое значение. На протяжении многих лет противники Азербайджана пытались продвигать тезис о том, что азербайджанцы якобы не вернутся на освобожденные земли, а сами территории останутся лишь зоной отчуждения без полноценной жизни и экономического развития. Однако Баку последовательно опровергает подобные утверждения не заявлениями, а конкретными действиями.

Ильгар Велизаде