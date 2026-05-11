Пашинян заявил о юридическом урегулировании вопроса границы с Азербайджаном

Граница между Арменией и Азербайджаном будет делимитирована на основе Алматинской декларации 1991 года.

Об этом заявил кандидат в премьер-министры от партии «Гражданский договор» Никол Пашинян, отвечая на вопросы журналистов в ходе предвыборной кампании в ереванском районе Эребуни, передают армянские СМИ.

По словам Пашиняна, с юридической точки зрения вопрос урегулирован, поскольку в 2024 году обе страны ратифицировали регламент о совместной работе комиссий по делимитации границы на основе Алматинской декларации.

Согласно декларации, административные границы бывших союзных республик СССР стали государственными границами стран СНГ. Армения и Азербайджан ратифицировали этот документ, придав ему силу закона.

«Поэтому вопрос должен быть и будет решен именно таким образом, и никаких сомнений в этом нет. Если в процессе делимитации стороны будут находить взаимоприемлемые решения, в том числе по отдельным изменениям линии границы, все это будет максимально прозрачно представлено общественности», — заявил Пашинян.

Он также подтвердил, что процесс делимитации будет проходить поэтапно — с севера на юг, от стыка армяно-азербайджанской границы с Грузией до границы с Ираном. По его словам, после согласования отдельных участков будут проводиться соответствующие работы по демаркации границы.

Ранее Пашинян также заявлял, что при необходимости в приоритетном порядке может быть делимитирован южный участок границы, через который предполагается прохождение проекта «маршрут Трампа» (TRIPP), включающего коммуникации международного значения.