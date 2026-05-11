Армения создаст дипломатические офисы
Парламент Армении на внеочередном заседании 11 мая во втором и окончательном чтении одобрил законодательные поправки, предусматривающие создание дипломатических офисов.
Поправки представил министр иностранных дел республики Арарат Мирзоян.
Также будут пересмотрены сроки пребывания в должности послов и постоянных представителей. Послам, в частности, будет представлена возможность продолжать свою службу в стране аккредитации на срок до 5 лет.
Кроме того, будет пересмотрен размер оплаты труда лиц, осуществляющих дипломатическую службу.
Источник: news.am
196