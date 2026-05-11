Армения создаст дипломатические офисы

Парламент Армении на внеочередном заседании 11 мая во втором и окончательном чтении одобрил законодательные поправки, предусматривающие создание дипломатических офисов.

Поправки представил министр иностранных дел республики Арарат Мирзоян.



Также будут пересмотрены сроки пребывания в должности послов и постоянных представителей. Послам, в частности, будет представлена возможность продолжать свою службу в стране аккредитации на срок до 5 лет.

Кроме того, будет пересмотрен размер оплаты труда лиц, осуществляющих дипломатическую службу.

Источник: news.am