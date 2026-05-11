142-м Католикосом-Патриархом всея Грузии избран митрополит Шио - ОБНОВЛЕНО

Новым, 142-м Католикосом-Патриархом всея Грузии на расширенном собрании Грузинской православной церкви избран митрополит Шио (Муджири).

Священный синод Грузинской православной церкви 28 апреля выбрал трех кандидатов на патриарший престол: это местоблюститель патриаршего престола, митрополит Сенакский и Чхороцкуйский Шио, митрополит Руис-Урбнисский Иов и митрополит Потийский и Хобский Григол.

За митрополита Шио проголосовали 22 архиерея, митрополит Руис-Урбнисский Иов получил 9 голосов, митрополит Потийский и Хобский Григол - 7 голосов.

В расширенном собрании приняли участие все члены Священного синода - 39 архиереев. Каждую из 47 епархий представляли по делегата - два духовных лица и один мирянин, только от Мцхета-Тбилисской епархии в

собрании участвует столько представителей, сколько от всех остальных епархий вместе взятых.

Биография митрополита Шио (Муджири)

Митрополит Сенакский и Чкороцкуйский Шио, в миру Элизбар Муджири, стал местоблюстителем патриаршего престола в 2017 году при жизни почившего Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II.

Шио 57 лет. В миру он закончил Тбилисскую консерваторию в 1991 году, а в 1993 принял постриг в монахи в сане послушника. В 1996 году Шио получил благословение священства и в 1997 году стал священником церкви Святого Георгия в Тбилиси.

Богословское образование Шио получил сначала в Духовной семинарии Батуми, а после — в Московской духовной академии и Московском институте богословия Святого Тихона.

Шио служил в храмах Анчисхати и храме Святого Николая в Тбилиси, а в 2001-2003 годах был настоятелем храма Великомученика Георгия Победоносца в Грузинах – духовного центра грузинской диаспоры в Москве. Сенакскую и Чкороцкуйскую епархию Шио возглавляет с 18 августа 2003 года.

Источник: Sputnik Грузия

13:45

Расширенное собрание Грузинской православной церкви в закрытом формате в кафедральном соборе Святой Троицы Самеба в понедельник выберет нового Католикоса-Патриарха всея Грузии.

В расширенное собрание входят все члены Священного синода, два духовных лица и один мирянин от каждой епархии. От Мцхета-Тбилисской епархии в собрании участвует столько представителей, сколько от всех остальных епархий вместе взятых. Кроме того, в расширенное собрание входят по два представителя от каждого монастыря, духовной академии и семинарии, а также четыре делегата от Гелатской академии.

В кафедральном соборе Самеба соберутся около 1 200 делегатов со всей страны, которые выберут одного из трех кандидатов.

Источник: Sputnik Грузия