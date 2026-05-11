 142-м Католикосом-Патриархом всея Грузии избран митрополит Шио - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

142-м Католикосом-Патриархом всея Грузии избран митрополит Шио - ОБНОВЛЕНО

First News Media16:15 - Сегодня
142-м Католикосом-Патриархом всея Грузии избран митрополит Шио - ОБНОВЛЕНО

Новым, 142-м Католикосом-Патриархом всея Грузии на расширенном собрании Грузинской православной церкви избран митрополит Шио (Муджири).

Священный синод Грузинской православной церкви 28 апреля выбрал трех кандидатов на патриарший престол: это местоблюститель патриаршего престола, митрополит Сенакский и Чхороцкуйский Шио, митрополит Руис-Урбнисский Иов и митрополит Потийский и Хобский Григол.

За митрополита Шио проголосовали 22 архиерея, митрополит Руис-Урбнисский Иов получил 9 голосов, митрополит Потийский и Хобский Григол - 7 голосов.

В расширенном собрании приняли участие все члены Священного синода - 39 архиереев. Каждую из 47 епархий представляли по делегата - два духовных лица и один мирянин, только от Мцхета-Тбилисской епархии в

собрании участвует столько представителей, сколько от всех остальных епархий вместе взятых.

Биография митрополита Шио (Муджири)

Митрополит Сенакский и Чкороцкуйский Шио, в миру Элизбар Муджири, стал местоблюстителем патриаршего престола в 2017 году при жизни почившего Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II.

Шио 57 лет. В миру он закончил Тбилисскую консерваторию в 1991 году, а в 1993 принял постриг в монахи в сане послушника. В 1996 году Шио получил благословение священства и в 1997 году стал священником церкви Святого Георгия в Тбилиси.

Богословское образование Шио получил сначала в Духовной семинарии Батуми, а после — в Московской духовной академии и Московском институте богословия Святого Тихона.

Шио служил в храмах Анчисхати и храме Святого Николая в Тбилиси, а в 2001-2003 годах был настоятелем храма Великомученика Георгия Победоносца в Грузинах – духовного центра грузинской диаспоры в Москве. Сенакскую и Чкороцкуйскую епархию Шио возглавляет с 18 августа 2003 года.

Источник: Sputnik Грузия

13:45

Расширенное собрание Грузинской православной церкви в закрытом формате в кафедральном соборе Святой Троицы Самеба в понедельник выберет нового Католикоса-Патриарха всея Грузии.

Священный синод Грузинской православной церкви 28 апреля выбрал трех кандидатов на патриарший престол: это местоблюститель патриаршего престола, митрополит Сенакский и Чхороцкуйский Шио, митрополит Руис-Урбнисский Иов и митрополит Потийский и Хобский Григол.

В расширенное собрание входят все члены Священного синода, два духовных лица и один мирянин от каждой епархии. От Мцхета-Тбилисской епархии в собрании участвует столько представителей, сколько от всех остальных епархий вместе взятых. Кроме того, в расширенное собрание входят по два представителя от каждого монастыря, духовной академии и семинарии, а также четыре делегата от Гелатской академии.

В кафедральном соборе Самеба соберутся около 1 200 делегатов со всей страны, которые выберут одного из трех кандидатов.

Источник: Sputnik Грузия

Поделиться:
773

Актуально

Общество

В этот день в Азербайджане усилится ветер 

Мнение

Визиты в Джебраил и Зангилан в зеркале возрождения

Общество

В Японию прибудет первый с начала конфликта в Иране танкер с нефтью из ...

Мнение

От «вечного братства» к новой зависимости: почему Армения остается инструментом ...

В мире

В Шри-Ланку экстрадирован задержанный в Азербайджане известный мафиози - ВИДЕО

ЕК: Евросоюз может начать переговоры с Украиной о членстве в июне

Новое правительство Венгрии не намерено защищать интересы РФ при санкциях ЕС

Армения создаст дипломатические офисы

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

Недалеко от Белого дома произошла стрельба

Верховный лидер Ирана участвует в разработке стратегии переговоров с США

Зеленский готов к встрече с Путиным на нейтральной территории

В Ереване в знак протеста против приезда Зеленского сожгли флаг Украины - ВИДЕО

Последние новости

В Шри-Ланку экстрадирован задержанный в Азербайджане известный мафиози - ВИДЕО

Сегодня, 18:45

В Гяндже обнаружено тело 16-летнего подростка

Сегодня, 18:30

Задержан мужчина, укравший сейф из магазина - ВИДЕО

Сегодня, 18:15

ЕК: Евросоюз может начать переговоры с Украиной о членстве в июне

Сегодня, 17:51

Новое правительство Венгрии не намерено защищать интересы РФ при санкциях ЕС

Сегодня, 17:50

Армения создаст дипломатические офисы

Сегодня, 17:48

Азербайджанский шахматист завоевал серебряную медаль международного турнира

Сегодня, 17:45

В Пакистане при падении автобуса с обрыва погибли не менее 11 человек

Сегодня, 17:32

Разжигал мангал бензином: житель Шамкира умер в больнице от ожогов

Сегодня, 17:27

В Шамкире автомобиль насмерть сбил пешехода

Сегодня, 17:16

ВОЗ: Растет количество зараженных хантавирусом

Сегодня, 17:13

Избранный патриарх Грузии Шио III назвал дату своей интронизации

Сегодня, 17:04

Гутерриш заявил о кризисе легитимности Совета Безопасности ООН

Сегодня, 17:01

В Нигерии вооруженные лица убили 30 человек

Сегодня, 17:00

Визиты в Джебраил и Зангилан в зеркале возрождения

Сегодня, 16:55

Пашинян заявил о юридическом урегулировании вопроса границы с Азербайджаном

Сегодня, 16:32

142-м Католикосом-Патриархом всея Грузии избран митрополит Шио - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:15

В Гарадагском районе женщина погибла при мытье окна

Сегодня, 16:00

Эрдоган заявил о геополитической важности отношений Турции и ЕС

Сегодня, 15:57

Не должен заниматься цензурой: Пашинян о заявлениях Зеленского на саммите ЕПС

Сегодня, 15:42
Все новости
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Однажды в социальных сетях я наткнулась на страницу удивительной девушки. Хадиджа Рагимова поразила меня не только своей красотой, но и07 / 05 / 2026, 16:57
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15