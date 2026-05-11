Пашинян: Я не согласен с формулировкой президента России о «разводе»
Об этом в беседе с журналистами 11 мая заявил находящийся в отпуске премьер-министр Армении Никол Пашинян, который возглавляет пропорциональный список кандидатов в депутаты ныне правящей в стране партии «Гражданский договор».
По его словам, он в парламенте тоже говорил, что межгосударственные отношения зачастую сравнивают с браком.
«Я с такой формулировкой не согласен. Армения в межгосударственных отношениях руководствуется этой логикой. Мы полноправные члены ЕАЭС, как и другие страны-члены Союза. Пока мы члены ЕАЭС, мы полноценно участвуем в принятии решений», — добавил Пашинян.
Источник: news.am
