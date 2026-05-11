Новое правительство Венгрии не намерено защищать интересы РФ при санкциях ЕС

Новое правительство Венгрии ожидает введения Евросоюзом дополнительных санкций против России из-за конфликта в Украине и не будет им препятствовать, пытаясь защищать интересы Москвы.

Об этом заявила кандидат на пост главы венгерского МИД Анита Орбан, выдвинутая новым премьер-министром страны Петером Мадьяром.

Она выступила на слушаниях по утверждению ее кандидатуры в трех комитетах парламента - по делам ЕС, по иностранным делам и по национальной безопасности. Отвечая на вопрос депутатов, ожидает ли Будапешт новых санкций и ограничений в отношении Москвы со стороны Брюсселя, Орбан сказала: "Конечно, будут новые санкции".

Кандидат на пост министра отметила, что в отличие от прошлого правительства во главе с Виктором Орбаном нынешние венгерские власти не будут накладывать вето на эти санкции "в интересах третьей страны", то есть России. В то же время при обсуждении в ЕС санкционных вопросов правительство Мадьяра "учтет мнение венгерских компаний, в том числе тех, которые работают в области энергетики", отметила Орбан.

Источник: ТАСС