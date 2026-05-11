Азербайджанский шахматист завоевал серебряную медаль международного турнира

В Румынии завершился этап Гран-при Бухареста по быстрым шахматам.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Азербайджан на турнире, в котором приняли участие представители 27 стран, представляли Рауф Мамедов и Айдын Сулейманлы.

Мексиканский шахматист Хосе Мартинес Алькантара и А. Сулейманлы, набрав по 8,5 очка, разделили первое-второе места. По дополнительным показателям член сборной Азербайджана завершил турнир на второй позиции.

Другой азербайджанский шахматист – Р. Мамедов с 8 очками занял 7-е место.

Отметим, что на Гран-при принимал участие 581 шахматист.