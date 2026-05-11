В Нигерии вооруженные лица убили 30 человек

Неизвестные вооруженные лица устроили засаду на шоссе на севере Нигерии, убив 30 человек.

Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на имеющийся в его распоряжении доклад о положении в области безопасности в стране, подготовленный для ООН.

"Преступники устроили засаду на автодороге между населенными пунктами Магами и Дансаду (штат Замфара), - цитирует агентство документ. - Они убили 30 человек, в том числе гражданских, многие ранены. Силы безопасности нанесли ответный удар, уничтожив в ходе перестрелки несколько бандитов".

По предварительным данным, боевики выдвинулись из лесов близ города Гусау.

Нигерия уже около 20 лет ведет борьбу с террором, в основном на севере и северо-востоке страны. С декабря 2025 года США оказывают помощь Нигерии в решении этой проблемы, направили несколько сотен военнослужащих, оружие и боеприпасы. Однако вылазки экстремистов, в основном из группировки "Боко харам", не прекращаются.

Источник: ТАСС