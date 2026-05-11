Разжигал мангал бензином: житель Шамкира умер в больнице от ожогов

Молодой мужчина скончался в больнице от тяжелых ожогов, полученных по неосторожности в Шамкирском районе.

Как передает Oxu.Az, местный житель Фазаил Мамедов (2003 г.р.) 3 мая разжигал мангал и неосторожно использовал при этом бензин. В результате мужчина получил тяжёлые ожоги 3-й степени.

Пострадавший был госпитализирован. Однако, несмотря на все усилия медиков, 10 мая Фазаил скончался.

По данному факту проводится расследование.