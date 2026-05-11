Гутерриш заявил о кризисе легитимности Совета Безопасности ООН

Совет Безопасности ООН в нынешнем составе не соответствует современному миру и сталкивается с проблемой легитимности из-за отсутствия постоянного представительства Африки и Латинской Америки.

Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на пресс-конференции в Найроби.

"До сих пор ни один постоянный член Совета Безопасности не отрицал необходимость представительства Африки двумя постоянными членами Совета Безопасности. До сих пор все высказывались в поддержку этого", - сказал Гутерриш.

По словам генсека ООН, Великобритания и Франция готовят инициативы по ограничению права вето в случаях геноцида и аналогичных ситуаций. "Необходимо, чтобы все страны признали: Совет Безопасности, в котором есть три европейских члена, один азиатский и один североамериканский, без представителей Латинской Америки и Африки, совершенно не соответствует современному миру, и это создает проблему легитимности", - подчеркнул он.

Гутерриш заявил, что реформа Совбеза будет сложной, однако "уже есть шаги в правильном направлении". "Реформа абсолютно необходима, потому что на фоне геополитических расколов, которые мы наблюдаем, обеспечивать мир и безопасность в современном мире становится чрезвычайно трудно, и нам нужен эффективный Совет Безопасности", - добавил генсек ООН.

Источник: ТАСС